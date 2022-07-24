貝沙灣、香港仔天后廟一帶污水檢測呈陽性　三區35萬人要快測自檢

政府今日（24日）公布南區、屯門區、觀塘區有範圍污水監測結果呈陽性，以及病毒量相對較高，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，涉及碧瑤灣、貝沙灣一至六期、薄扶林花園、蝴蝶邨、友愛邨、秀茂坪邨等，35萬居民及工成人員要做快速檢測。南區的範圍也包括香港仔西安街和崇文街附近一帶住宅上榜，連香港仔天后廟都納入今次污水檢測範圍。



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政府指，因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地清潔工、物業管理員工，派發合共約35萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

地點如下：



屯門區 ： 啟豐園、美樂花園、蝴蝶邨及友愛邨



南區：田灣邨、碧瑤灣、貝沙灣（一期）、貝沙灣南岸（二期）、貝沙灣洋房（三期）、貝沙灣南灣（四期）、貝沙山徑洋房（五期）、貝沙灣No.8（六期）、南灣御園、福群大樓、香港仔中心、薄扶林花園、薄扶林村及西安街和崇文街附近一帶住宅（見附件）



觀塘區：秀茂坪邨



薄扶林村及西安街和崇文街附近一帶住宅污水檢測呈陽性，陽性範圍包括香港仔天后廟、香港電燈有限公司香港仔職員宿舍等。（政府新聞處圖片）

貝沙灣豪宅群，有不少名人居住，據報道當中藝人有古天樂、張家輝及關詠荷夫婦、楊千嬅、許冠文、楊穎（Angelababy）、方力申、伍詠薇、鄧麗欣、麥長青等都曾購買或租住貝沙灣。

參考南區的污水監測區域，陽性範圍包括香港仔天后廟。（華人廟宇委員會網站）

政府提醒，以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。