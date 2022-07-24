疫情｜連續4日破4000宗　8人不治半數無打針　大埔蔡衍濤一班停課

新冠肺炎疫情持續，連續第四日破4,000宗，衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（24日）表示，本地確個案增4,064，輸入個案186宗；另有八人死亡，為5月1日以來最多，當中包括一名103歲的人瑞。



大埔仁濟醫院蔡衍濤小學的6C班，在全班25名學生中，有三人受感染，須停課一周。



張竹君指，今日新增4,250宗個案，包括4,064宗本地個案，以及186宗輸入個案，已是連續第四日新增確個案破4,000宗。另外，今日再多八名患者死亡，為5月1日以來最多，當中包括一名103歲女人瑞。

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醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，八名死者中，有四人並未打疫苗。至於離世的人瑞，他表示已接種一針，於6月23日經私家醫院轉介入院，當時她出現肚痛，並在檢查後發現腹部及腰肌有膿瘡；直至7月10日接受核酸測試時發現陽性，隨後身體情況反覆，到7月22日情況轉差，出現氣喘，而且血含氧量跌，最終當晚離世。

另外，張竹君指再接獲院舍出現個案，包括一間老人院及四間殘疾院舍，前者為九龍婦女福利會黃張見紀念老人之家，涉及一名院友及一名工作人員確診，有四名院友須檢疫。

張竹君及李立業交代最新疫情，7月24日呈報多8宗死亡個案。(冼茗慧攝)

四間院舍院友染疫

殘疾院舍則包括九龍婦女福利會黃張見紀念老人之家宿舍，有兩名院友確診，共15人要檢疫；保良局鄭翼之中心則各有一名院友及工人感染，共四名院友要檢疫；香港善導會秦石中途宿舍有兩名院友感染，共有四名院友要檢疫；東華三院賽馬會展翔日間活動中心暨宿舍亦有一名工作人員確診，有一名院友要檢疫。

仁濟醫院蔡衍濤小學6C班有三名學生受感染，佔全班25名學逾一成，須停課一周。（資料圖片／鄧穎琳攝）

學校方面，雖然今日是假期，不過張竹君指同樣收到呈報，大埔仁濟醫院蔡衍濤小學的6C班，在全班25名學生中，有三人受感染，須停課一周。

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