保安員工時長人工低　團體倡最低工資加至50元　訂有薪用膳時間

天主教勞工牧民中心「保安護衛關注組」今（25日）公佈「保安員對法定最低工資水平檢討意見調查」結果。關注組在今年5月至6月期間收集了144份有效問卷，發現保安現時工時長、工資低，疫情下薪金沒有得到調整，但工作壓力卻倍增。

他們建議法定最低工資應提升至50元以上，認為這個金額才是「有尊嚴的水平」，並建議法定工資改為一年一檢，及為保安員訂立有薪用膳時間。



天主教勞工牧民中心「保安護衛關注組」今（25日）公佈「保安員對法定最低工資水平檢討意見調查」結果。（冼茗慧攝）

保安員工資低壓力大 休息時間短

調查發現，六成受訪保安員工時為12小時，但大部分保安員工資偏低，時薪中位數只有40元，當中超過三成受訪者時薪僅及法定最低工資37.5元。而自2019年起，法定最低工資至今維持4年不變，但不論是因為通賬，還是要購買抗疫防護裝備，保安員的基本開支都不斷增加，難以支撐日常開支，因此他們只能以多勞多得的方式來維持生活，實習社工曾春燕表示，「他們寧可不放假，而是選擇上班賺錢」以長時間勞動來賺取僅夠糊口的收入。

八成保安員感焦慮、煩燥

此外，調查指出保安員吃飯時間仍需照樣工作，包括用膳期間要登記訪客資料及留意訪客出入等，他們亦擔心在人來人往的環境下除下口罩用膳會增加染疫風險，調查分析這樣會令保安員無法真正的休息，長時間處於精神緊張狀態，調查指出有8成受訪保安員表示在生活及工作上有壓力，包括感到焦慮、煩躁、擔憂等等。

五十多歲的保安員阿恩表示疫情下保安員工作量大增，職責已超越保安的工作範疇。（冼茗慧攝）

疫情工作量大增

五十多歲的保安員阿恩現時領取最低工資37.5元，每日工作12小時。她表示，疫情期間保安員工作量大增，需要身兼數職，包括分發外賣、派遞郵件等，阿恩又指她平日需要坐在座頭除口罩吃飯，吃飯時間與清潔工人打卡時間相近，在清潔工人之前相繼染疫後，她隨後亦不能幸免。

保安員阿中為了節省開支，每天只會進食一餐。（冼茗慧攝）

薪金微薄 難以支付日常開支

65歲的保安員阿中與兄長相依為命，他每月薪金只有9500元，但每日交通使費已達2000多元，為了節省開支，他每天只會進食一餐，有時候更只能喝水和吃餅乾充飢。

保安員C君育有兩名各讀中學和小學的兒子，每月只靠一萬多元的薪金維持一家四口的開支，疫情初期抗疫物品價格飆升，他甚至需要向人借1萬元購買抗疫物品，他表示現時疫苗不知會持續至何時，質疑「以我哋咁微薄嘅人工可以迎接幾多次疫情衝擊？」

保安員C君質疑「以我哋咁微薄嘅人工可以迎接幾多次疫情衝擊？」。（冼茗慧攝）

建議最低工資升至50元以上 實施一年一檢

有見於現時物價飛漲，但保安員工資仍然處於低水平，天主教香港教區教區勞工牧民中心主任畢雁萍建議法定最低工資應提升至50元以上，她認為這個金額才是「有尊嚴的水平」，並建議法定工資改為一年一檢及讓政府為保安員訂立有薪用膳時間。