最低工資｜勞聯倡時薪加至不少於$46　籲資方勿託辭疫情謀再凍結

每兩年檢討一次的最低工資，去年凍結於37.5元水平，下一次調整要等到2023年，正領取最低工資的基層勞工變相要凍薪四年。港九勞工社團聯會今日（5日）舉行記者招待會，提出最低工資應增至不少於46元、以及將最低工資檢討改為「一年一檢」。有清潔工友在會上表示，薪金難應付生活各項開銷，促請政府體諒基層苦況。



時薪至少$46 基層才夠應付日常開支

最低工資去年凍結於37.5元，下次調整要等到2023年，最低工資委員會於4月22日邀請社會各界就法定最低工資水平提供意見。勞聯今日提出，最低工資應增至不少於46元，並解釋若以綜援最新的標準金額，加上各類津貼，二人家庭可獲9,658元；但若以37.5元的最低工資水平計算，每日工作8小時，每月工作26日，月入亦只有7,800元，較前者所得的綜援金額少近兩成。

勞聯表示，若最低工資水平低於綜援金額，等如容許「工人在努力辛勞工作後，卻無法滿足生存的基本需要」，重申最低工資應增至不少於46元，才是基層僱員應付日常基本生活開支的合理工資水平。

目前法定最低工資為37.5元。（資料圖片）

最低工資一年一檢屬世界趨勢 兩年一檢嚴重滯後

勞聯續指，早在2019年3月，立法會已通過無約束力議案，要求最低工資由「兩年一檢」改為「一年一檢」，加上綜觀多國，如英國、澳洲、新西蘭、法國等，最低工資都是每年一檢，形容此為世界趨勢。

勞聯認為，現時最低工資「兩年一檢」，會導致檢討數據嚴重滯後及長期與社會實況脫節，令基層僱員收入不斷被通脹蠶食。而最低工資已實行11年，政府應有足夠經驗與能力縮短檢討週期，強調實行「一年一檢」是提高基層僱員合理工資水平的重要舉措。

工友忠哥（中間）指，很多同業工作辛勞，但薪金水平卻未能應付食品、交通及租金各項開銷。（勞聯提供）

勞聯：調升最低工資水平對大部份僱主影響甚微

勞聯指，最低工資實施並無引致勞工市場對工人或職位的需求減少，調升最低工資水平事實上對大部份僱主影響甚微。縱然今日的香港經濟備受疫情影響，但政府及資方不應以此作為藉口，不提高最低工資水平。

清潔及物管行業是現時領取最低工資的主要行業，任職外判倉務清潔工友的忠哥在記者會上指，前線工友工作辛勞，但薪金水平卻未能應付食品、交通及租金各項開銷，促請政府體諒基層苦況。