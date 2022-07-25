豪宅鹿茵山莊、白石角全區豪宅污水呈陽性　5區域30萬人要快測

本港新冠肺炎疫情反彈，確診個案遍及各區。港府今日（25日）公布，5區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，居居及工作人員要做快測，涉及大埔白石角全區豪宅，以及對上山腰鹿茵山莊及新翠山莊；其他包括觀塘物華街和崇仁街附近一帶住宅、荃灣梨木樹邨至海壩新村一帶，以及天水圍慧景軒和Wetland Seasons Park等，港島西區則有西環邨上榜。總共30萬人要做快測。



▼7月25日 部份污水陽性大廈▼



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當局表示，為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，相關地點包括：

觀塘區 — 物華街和崇仁街附近一帶住宅

大埔區 — 雲滙、海日灣、海日灣II、嘉熙、逸瓏灣I、逸瓏灣II、天賦海灣、朗濤、溋玥‧天賦海灣、海鑽‧天賦海灣、新翠山莊、鹿茵山莊及新屋家

荃灣區 — 梨木樹邨、梨木樹一邨、梨木樹二邨、縉庭山、昇柏山、油麻磡村、中葵涌村、大白田村、上葵涌村及海壩新村第二段

元朗區 — 天恒邨、天頌苑、慧景軒、Wetland Seasons Park及世宙

中西區 — 西環邨

觀塘區物華街和崇仁街附近一帶住宅。（政府新聞處圖片）

政府指，以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。

▼7月19日 彩虹邨丹鳳樓圍封檢測▼

