保就業2022｜僱主名單更新　38名僱主5、6月均獲800萬元補貼

政府推出的新一期保就業計劃，補貼僱主今年5至7月支薪。計劃秘書處今日（25日）更新領取5月工資補貼的僱主名單，並公布六月工資補貼的僱主名單。處方指，至今已有約15.3萬僱主取得5月份工資補貼，涉及逾100億元和130萬名僱員；而領取六月份工資補貼的僱主約有13.5萬名，涉及共85億元和約110萬名僱員，當局會在更多僱主領取補貼後持續更新名單。



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政府發言人表示，至今已有約15.3萬僱主取得五月份工資補貼，涉及逾100億元和130萬名僱員；而領取六月份工資補貼的僱主約有13.5萬名，涉及共85億元和約110萬名僱員，當局會在更多僱主領取補貼後持續更新名單。

38名僱主5、6月補貼額均達上限800萬元

綜合兩個月份的名單，暫有38名僱主於5月及6月均獲發補貼額上限800萬元。當中不少公司屬餐飲業，包括大家樂、大快活、元氣壽司、爭鮮等；另有多間公司屬航空業，包括香港航空有限公司、香港空運貨站有限公司、香港飛機工程有限公司、香港機場地勤服務有限公司等。另外，九巴、新巴均均獲800萬元工資補貼。

▼「2022保就業」計劃5月補貼額達上限公司▼



5月工資補貼僱主名單更新 47名僱主補貼額達最高上限

最新的5月工資補貼僱主名單中，獲發補貼額最高上限800萬元的僱主由上次的逾30名增至47名，新增僱主包括國泰航空飲食服務（香港）有限公司、香港大學專業進修學院、香港國際貨櫃碼頭有限公司、天祥公證行有限公司等，當中包括兩間傳媒機構：星島新聞集團有限公司（SING TAO MANAGEMENT SERVICES LIMITED）及電視廣播有限公司。

▼「2022保就業」計劃6月補貼額達上限公司▼



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