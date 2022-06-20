保就業｜4000僱主不符資格無補貼　自僱人士每3人申請1個失敗

政府發言人今日（20日）表示，「2022保就業」計劃秘書處至今已批出約15.2 萬名僱主5月份的工資補貼，佔所有僱主申請約86%，合共約100億元、涉及超過120萬名僱員，另有約4,000名僱主申請人不符資格。



自僱人士方面，秘書處至今已批出近7.2萬份申請，涉及約5.7億元，另約3萬名自僱人士申請不符資格，以已處理的約10.2萬份申請計算，自僱人士申請失敗比率為近每三人申請有一人不獲批。



▼早前公布部分於「2022保就業」計劃補貼額達上限公司▼



批出100億予15.2 萬名僱主

「2022保就業」計劃秘書處至今已批出約15.2 萬名僱主5月份的工資補貼，佔所有僱主申請約86%，合共約100億元、涉及超過120萬名僱員。

秘書處正陸續通知約4,000名不符資格的僱主申請人，申請被拒原因包括僱主沒有為僱員作出強積金供款，又或其僱用的僱員不符計劃資格，有意要求覆檢結果的申請人須提供2021年第四季強積金付款結算書，以顯示他們已於今年2月28日或之前為其相關僱員作出供款。

▼保就業計劃2022實用連結及聯絡方法▼



保就業計劃2022網站

查詢電郵：enquiry@ess.gov.hk

查詢電話：1836122

查詢申請狀況

尚餘一成料本月內完成審批

餘下約10%未完成審批的申請，政府代理人正向相關僱主或強積金受託人索取補充資料，目標是於6月內完成所有餘下申請的審批。而秘書處將於下星期內通知首批僱主其6月最終獲批的補貼金額，可在收到通知後七個工作天內收到6月份的工資補貼。

▼4月29日，保就業計劃服務中心啟用▼



7.2萬自僱人士獲批共5.7億

至於自僱人士，秘書處至今已批出近7.2萬份申請，涉及約5.7億元，佔所有自僱人士申請約60%。另約3萬名不符資格的自僱人士申請人將由下星期起陸續收到通知，申請被拒原因主要為沒有合資格的自僱人士強積金戶口，目標是在6月份內完成餘下約1.5萬個申請的審批。