保就業｜港超冠軍傑志收近25萬補貼　有體育總會收逾80萬多過南華

政府「2022保就業」網站昨日（5月31日）公布首批已領取工資補貼的僱主資料，約7.7名僱主獲發5月份工資補貼。翻查資料，不少體育總會、體育會以至港超聯球會皆有申請，其中港超冠軍傑志收24.8萬元補貼。最大規模的體育會相信是香港欖球總會，他們申報5月全額補貼人數為99人，收逾80萬元補貼。



傑志體育會有限公司及東方體育會足球隊有限公司都有申請保就業。（袁志浩攝/資料圖片）

在港超聯球會中，至少有3支申請了「2022保就業」，分別是傑志、冠忠南區及東方龍獅。傑志體育會有限公司申報全額補貼人數30人，加上2名半額，收24.8萬元補貼，而南區足球會有限公司申報全額20人，加上2名半額，收16.8萬元補貼。申領補貼最多的是東方體育會足球隊有限公司，29名全額加5名半額，收25.2萬元補貼。

南區足球會有限公司都有申請保就業。（袁志浩攝/資料圖片）

在港協暨奧委會網站列出的本地體育總會中，部分有申請「2022保就業」。為港人熟悉的南華體育會，收79.6萬元補貼，申報全額補貼人數98人並有3名半額。

南華體育會在5月的保就業收近80萬元補貼。（羅君豪攝/資料圖片）

不過，南華會也非收補貼最多的體育會，香港欖球總會（HONG KONG RUGBY UNION）在5月收82.4萬元補貼，申報全額補貼人數99人，加上半額共有107人。

香港欖球總會在5月收保就業補貼超過80萬元。（資料圖片）

其餘首批領取工資補貼的體育會中，大部分的申報人數都在20人以下，例如香港業餘田徑總會有限公司申報全額18人，收14.4萬元；香港乒乓總會有限公司申報全額12人，收9.6萬元；香港籃球總會有限公司申報全額5人，收4萬元；香港帆船運動總會、香港壘球總會、中國香港滑雪總會有限公司各申報全額2人，各收1.6萬元補貼；香港獨木舟總會申報1人全額，收8000元。