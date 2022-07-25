房協「長者安居樂」續採單一輪候冊　可申請未落成項目

房協宣布，現行的「長者安居樂」住屋計劃編配安排，將適用於計劃的所有項目，包括已落成的樂頤居及彩頤居，以及興建中的項目，即今年落成的紅磡利工街項目及於2024年落成的粉嶺百和路項目，都屬於可供申請編配項目。



房協宣布，現行的「長者安居樂」住屋計劃編配安排，將適用於計劃的所有項目，包括已落成的樂頤居及彩頤居，以及興建中的項目。（資料圖片）

「長者安居樂」住屋計劃分別於2003年及2004年，推出將軍澳樂頤居及牛頭角彩頤居項目接受申請。自2006年開始，「長者安居樂」住屋計劃已採用單一輪候冊安排，申請人遞交申請時毋須指明其申請的屋苑，於資格審核階段才決定屋苑選擇。房協會根據接獲申請的網上遞交日期或郵戳日期，編配優先次序編號，安排會面及資格審核。

房協早前為「長者安居樂」住屋計劃推出全新網站。（房協圖片）

目前將軍澳樂頤居及牛頭角彩頤居均大致全數租出，仍有約五百人輪候「上樓」。在單一輪候冊安排下，合資格申請人現可選擇樂頤居、彩頤居，或目前興建中的項目，包括將於今年落成的紅磡利工街項目及於2024年落成的粉嶺百和路項目。房協又指，現時在輪候冊上的申請人，即使有興趣選擇未落成的項目亦毋須再次遞交申請。

市民如有查詢，可致電「長者安居樂」住屋計劃熱線 2839 7111 / 2894 3222 或瀏覽計劃網頁