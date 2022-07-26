何栢良倡疫情記者會專家分析重點數據　每日公布確診數字已沒意思

本港連續五日確診數字逾4000宗，港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（26日）表示，政府現時每日仍舉行疫情記者會，但只以讀稿方式報告，效率很低，建議可改讓專家顧問提供分析性資料，協助社會了解疫情趨勢。他又提到現時大部份個案都是輕症，政府每日在疫情記者會公布確診數字已經沒有意思：「我覺得係可以取消，改為發放重點資訊，包括每星期整合封區強制檢測找出的個案數目等。」



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讀稿效率低無助社會了解疫情

何栢良接受電台訪問時指，現時每日仍舉行疫情記者會，每日報告數字及以讀稿方法去讓市民大眾知道過去一日的確診個案及相關資料，何栢良認為讀稿方式的效率很低，建議可改讓專家顧問提供分析性資料，協助社會了解疫情趨勢：「比起𠵱家讀稿答問題個方法，我覺得係好好多。」

港大感染及傳染病中心總監何栢良7月26日指，每日疫情記者會報告數字及讀稿，無助社會了解疫情趨勢。（資料圖片/鄭子峰攝）

我覺得係可以取消（每日讀稿公布確診數字），改為發放重點資訊，包括每星期整合封區強制檢測找出的個案數目等，比起𠵱家讀稿答問題個方法，我覺得係好好多。 港大感染及傳染病中心總監何栢良

輕症為主確診數字沒意思 倡每星期整合封區檢測等數據

何栢良又提到隨本港向復常發展，大部份個案都是輕症，政府每日在疫情記者會公布確診數字已經沒有意思，「我覺得係可以取消」，改為發放重點資訊，包括每星期整合封區強制檢測找出的個案數目，以及輕症和無病徵患者的比例。

港大感染及傳染病中心總監何栢良7月26日指政府每日在疫情記者會公布確診數字已經沒有意思。（資料圖片）

應檢視污水檢測成效 將人手投放至疫苗接種工作

何栢良又認為應檢視污水檢測成效：「污水檢測必定驗到病毒，病毒量亦一定高，但用大量人力物力，係咪真係有用呢？」他建議政府檢視污水檢測成效，有需要時將人手投放到疫苗接種等其他工作。

污水檢測必定驗到病毒，病毒量亦一定高，但用大量人力物力，係咪真係有用呢？ 港大感染及傳染病中心總監何栢良

處方新冠口服藥比例僅37% 何栢良：低到唔可以接受

另外新冠口服藥處方比例只有37%，何栢良形容是「低到唔可以接受」，他解釋未必是醫管局單方面問題，但反映到長者社區上缺乏支援，應為長者提供更多支援，派藥比率應達八成以上，才可有效減重症及死亡。

近日天氣酷熱，何栢良提醒避免直接陽光照射地方及多喝水，以避免中暑的情況發生，而本身有長期病的老人家亦是需關注的對象，提到早前歐美不少老人室內暑失救死亡，都是值得留意。他又提醒成年人每日要飲五至六杯水，現在天氣熱應要再飲更多。