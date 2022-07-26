疫情｜九龍華仁書院排球及歌唱班爆疫　學者倡除口罩活動前先快測

香港疫情持續，連續五日確診個案超過4000宗，多間學校有班別須停課，其中，九龍華仁書院出現歌唱班及排球班感染群組。香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜今日（26日）表示，社交距離措施放寬，社區出現一定數目確診是意料之中，而學校等場所進行除口罩的高風險活動前應先進行快速測試，以減低風險。林又認為，醫管局研究收緊公立醫院探訪者的核酸檢測要求可加強保障留院病人，而當康復者比例越來越高，免疫逃逸機會亦會增加，但相信康復者探訪前亦需要做核酸檢測。



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社區現一定數目確診屬意料之中 林緯遜料疫情未到頂

林緯遜接受電台訪問時指出隨著社交距離措施放寬，社區出現一定數目確診是意料之中，而目前傳染力更高的變種BA.5病毒只佔整體個案少數，估計疫情仍未到頂。林緯遜又表示，學校等場所進行除口罩的高風險活動前應先進行快速測試，以減低風險。

林緯遜表示隨著社交距離措施放寬，社區出現一定數目確診是意料之中，而學校等場所進行除口罩的高風險活動前應先進行快速測試，以減低風險。（資料圖片／黃舒慧攝）

公立醫院探訪者若須核酸檢測 可加強保障留院病人

對於醫管局研究收緊公立醫院探訪者的核酸檢測要求，林緯遜相信做法可加強保障留院病人，又指隨著社會上新冠康復者比例越來越高，免疫逃逸機會亦會增加，相信康復者探訪前亦需要做核酸檢測。

暫未有需要推動全民接種猴痘疫苗

另外，世衛將猴痘列為國際關注的突發公共衛生事件，林緯遜指猴痘仍有很多未知之數，醫學界對如何應對猴痘病毒的看法並非完全一致，相信本港未有需要推動全民接種猴痘疫苗。