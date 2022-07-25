確診大廈｜上榜大廈破萬幢創反彈後新高　愛都大廈帝景園各增一幢

疫情持續，衞生署衞生防護中心今日（25日）晚上更新的確診大廈名單，再有2,333幢大廈上榜，整個名單累計增至10,146幢，是第五波疫情反彈以來，首次突破過萬幢。

老牌大型屋苑天水圍嘉湖山莊再有17座新上榜，而將軍澳日出康城則單日再增18幢有住戶申報染疫；港島豪宅半山愛都大廈3座和帝景園5座新上榜或有新個案。九龍區亦有多間酒店有住客中招，涉及千禧新世界香港酒店和龍堡國際等。



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單日新增2333幢 太古城和康怡花園各多8幢上榜

根據衞生署衞生防護中心晚上更新的確診大廈名單，過去14日累計有10,146幢大廈有住戶染疫。單日有2,333幢新呈報大廈，是連嫌第二日衝破2,000幢大關。

在港島區方面，東區大型屋苑太古城和康怡花園各再有8幢上榜，前者涉及富天閣、寧安閣、寶安閣、鳳山閣等，後者則B至F座等；杏花邨亦有7幢上榜，涉及22、35、36、38座等，該兩大屋苑過去幾日已接連有多座呈報有住戶染疫，現時疫情進一步蔓延。

港島區其他住宅則包括在美國捲入貪污案的前民政事務局局長何志平居住的屋苑、位於半山的愛都大廈的第3座，以及半山豪宅帝景園5座、西半山寶翠園5座、雍景臺、香港大學賽馬會學生村3立之學院、香港大學賽馬會舍堂村1施德堂、奧卑利街已婚警察宿舍、柴灣已婚警察宿舍1和2座、天后豪宅「柏傲山」5座、跑馬地比華利山B座、南區的貝沙灣南灣7座等。

▼7月25日確診大廈名單▼



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九龍站上蓋多三幢大廈上榜

九龍區方面，老牌藍籌屋苑美孚新邨再有11座上榜，包括百老匯街2-4號、26-28號、蘭秀道46號等，另有尖沙咀名鑄、港鐵九龍站上蓋豪宅君臨天下2座、擎天半島6座、漾日居5座、港鐵奧運站上蓋柏景灣6至9座、西九龍紀律部隊宿舍2座、凱滙1至3及5座、香港理工大學學生宿舍（紅磡）、消防處永定道消防已婚宿舍2座、豐盛街紀律部隊宿舍1至3座等。

▼7月25日 機場返港人士等候乘搭專車往檢疫酒店▼



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中大單日增三幢宿舍有人染疫

另外，九龍區亦有多幢酒店昨日（24日）呈報有確診者出沒，涉及九龍皇悅酒店、千禧新世界香港酒店、香港基督教青年會賓館、香港旺角智選假日酒店、香港金域假日酒店、龍堡國際。

至於新界方面，天水圍嘉湖山莊再有17座昨日呈報有住戶「中招」，涉及景湖居3座、樂湖居14座、美湖居8座等，而將軍澳日出康城則有18幢大廈上榜，包括Grand Montara 1A座、日出康城 Sea To Sky 1座、日出康城領都 2至3、5至8座等。其他大廈則有元朗的Grand Yoho 10座、天水圍Wetland Seasons Bay 1A、5、8座、小欖精神病治療中心初級職員已婚宿舍、恆大 . 珺龍灣5座、香港黃金海岸2座、將軍澳屋苑Capri 6座。

值得注意的是，位於沙田的中文大學單日再有三幢宿舍有住戶染疫，包括善衡書院何添堂、教職員宿舍第十三苑和聯合書院職員宿舍。

▼7月19日 彩虹邨丹鳳樓圍封檢測▼

