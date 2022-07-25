強制檢測｜增65處　赤柱居屋龍德苑一幢上榜　柴灣5廈污水呈陽性

醫務衞生局今晚（25日）發出新一份強制檢測公告，有65幢大廈的居民須接受核酸檢測。天水圍最多佔7幢，包括天盛苑、天逸邨、天水圍及嘉湖山莊等；大埔白石角的海日灣II 10座、鰂魚涌康山花園7座、赤柱龍德苑晉德閣及東涌映灣園映濤軒6座同樣上榜。柴灣有5幢大廈由於污水樣本驗出陽性而上榜，包括富景花園4及5座、富怡花園1座及樂軒臺4座等。



在7月19日至25日期間曾身處有關大廈超過兩小時人士，須於周二及周三（26日至27日）接受檢測。



▼7月25日強制檢測公告▼



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荃灣爵悅庭北爵軒、樂悠居上榜

由於有陽性檢測個案曾到訪，合共58幢大廈被納入強檢公告，當中新界及離島區佔42幢，包括天水圍、上水、大埔、馬鞍山、將軍澳、荃灣等。

其中天水圍、荃灣、大埔同樣各有五幢上榜，當中天水圍有天盛苑盛泉閣及盛麗閣、天耀一邨耀逸樓、天逸邨逸池樓及嘉湖山莊賞湖居4座；荃灣有寶石大廈3座、爵悅庭北爵軒、石圍角邨石翠樓、荃景圍千里台及楊屋道樂悠居。大埔則有大元邨泰怡樓、海日灣II 10座、新興花園康智閣、怡雅苑怡順閣及太和邨愛和樓。

九龍區方面，共有十幢上榜，當中牛頭角及藍田各有兩幢，前者分別為樂華南邨奐華樓及淘大花園J座；後者則有廣田邨廣軒樓及碧雲道康盈苑。另外，牛池灣彩雲二邨啟輝樓、黃大仙上邨耀善樓、紅磡邨紅日樓、鯉魚門邨鯉隆樓等亦上榜。

鰂魚涌康山花園7座上榜

至於港島區，則有八幢上榜，包括鴨脷洲邨利澤樓、田灣邨田健樓、赤柱龍德苑晉德閣、鰂魚涌康山花園7座、筲箕灣耀興道東霖苑及西灣河欣景花園1座，及柴灣環翠邨利翠樓等。另外，專門照顧智障人士的聖雅各福群會跑馬地綜合服務隊，同樣納入強檢名單之內。

污水呈陽性柴灣5大廈 居屋佔4幢

另有7處污水樣本檢測呈陽性，故同樣須接受強檢，當中有五幢位於柴灣，分別為富景花園4及5座、富怡花園1座、樂軒臺4座，以及興華二邨和興樓，前4幢為居屋，最後一幢為公屋。此外，天水圍天恒邨恒翠樓及恒智樓同樣因污水樣本陽性，而須要強檢。

柴灣興華邨（資料圖片／廖雁雄攝）

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 （截至7月26日）▼



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政府指，已在各區設立流動採樣站，3個月內曾經檢測呈陽性結果的人士無需接受強制檢測。至於須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，並不能使用快速抗原測試。即使已接種新冠疫苗，亦必須接受上述強制檢測。