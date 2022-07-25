疫情｜學校呈報逾千人染疫　九龍華仁書院排球隊歌唱班共19人中招

新冠疫情持續，今日（25日）新增4,130宗個案，連續第五日破4,000宗，當中3,906宗為本地個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日收到1,122宗學校呈報個案，創單日呈報新高，8間學校有級別要停課，包括將軍澳官立中學，以及特首李家超的母校九龍華仁書院等。她續指，九華之前有一班已停課，現時該校出現較大規模的傳播，當中排球隊有四人染疫，歌唱中班有11人確診、高班亦有四人感染，已要求排球班及歌唱班的學生暫時不要上課。



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張竹君今日於疫情記者會表示，新增3,906宗本地個案，以及224宗輸入個案，共合4,130宗，連續第五日破4,000宗，另再多三宗死亡個案。

張竹君續指，今日新增1,122宗學校呈報個案，包括941名學生及171名教職員，其中233宗是今早陽性。她表示，建議八間學校個別班級停課一周，包括：

1.仁濟醫院羅陳楚思小學4B班，25人當中有三人確診



2.順德聯誼總會李兆基中學1A班，31人當中有四人確診



3.聖羅撒學校4B班，30人當中有三人確診



4.保良局田家炳小學涉及兩班，其中3B班在25名學生中，有三人確診；5C班於26人中，有三人確診



5.嗇色園主辦可藝中學2C班，26名學生中，有四人確診



6.將軍澳官立中學3C班，35人當中有五人確診



7.藍田循道衞理中學5B班，21人當中有四人確診



8.啟思小學1A班原已停課，再呈報多一名學生。另外，5A3班的23人中，有兩名學生及一名老師確診。



除了上述個案，張竹君表示，九龍華仁書院同樣出現群組，形容為近期比較大型的傳播。她指，該校的5Y班有27名學生，之前有三人確診，本身已停課，但現時再多一人染疫。另外，該校排球班的29名學生中，有四人確診；歌唱班中班的73人中，有11人感染；歌唱班高班的27人中，則有四位確診。

張竹君指，歌唱中班及高班曾於7月20日一同唱歌，雖然有戴口罩，但都有可能當時；排球班則未有戴口罩。她續指，該校5Y班累計四人確診，其中一人為唱歌班，其他確診者來至約11個班別，每班約一至兩名學生，均是排球班或唱歌班，相信群組是課外活動引起。

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