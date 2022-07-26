修樹工疑工作時中暑不治　工聯會促立法要求僱主高溫下設停工安排

本港天氣持續酷熱，早前更迎來香港史上最熱的七月天。工聯會今日（26日）表示，最近2個月，本港出現數宗懷疑因中暑而死亡的個案，包括保安、園林樹藝等前線行業，其中一名修樹工友疑因中暑不治，現正協助家屬申索。

工聯會建議，港府應參考內地或其他國家法例，如氣溫升至指定高溫後，應有停工安排，代替現時只發出工作指引的做法。工會又指，在酷熱天氣警告訊號生效前，僱主應為戶外工作、室內不通風等工作空間等，先進行事前風險評估。



工聯職安健協會、汽車交通運輸業總工會、海港運輸業總工會、香港民用航空事業職工總會、服務業總工會及香港建造業總工會一同召開記者會。（工聯會提供）

服務業總工會理事黎家銘表示，現正協助一名修樹工友家屬申索，懷疑工友離世前，因在高溫戶外下工作中暑，暈倒後送院不治。他亦指，有保安以往亦曾在巡查樓梯等不通風的地方後，懷疑因為高溫引發不適，最終引發心臟病問題。

香港建造業總工會職業安全健康總幹事潘偉傑則說，在酷熱天氣警告下，地盤溫度隨時超過40度，形容工人在高溫下高強度工作如「搵命博」。

▼7月25日 天文台再錄得35.8度高溫▼



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躉船工友曾因中暑墮船倉

海港運輸業總工會副主席范強亦指，在躉船上工作的工友，以往曾試過因高溫工作下，最終中暑暈倒更墮入船倉，致嚴重受傷。

汽車交通運輸業總工會理事余國泰亦說，司機「停車熄匙」後在太陽持續暴曬，車內溫度隨時超過40度。巴士司機的坐位背後，設有持續發熱的電腦板，同樣會做成高溫的環境。

▼7月24日 天文台錄得36.1度創7月新高▼



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廣東省訂明達39度以上應停止戶外露天工作

工聯會職安健協會主席林淑儀表示，參考內地廣東省保障工人措施，在2011年已實施「高溫天氣勞動保護辦法」，立法訂明炎熱天氣下工友的工作時數和休息安排，例如當氣溫達到39度以上，應停止戶外露天工作等。

林建議，港府有必要參考內地或其他國家法例，在酷熱天氣警告生效時，僱主必須安排僱員有適當的休息時間。僱主亦要提供充足的防中暑設備，如有遮蓋的簡單設施以供休息，以及提供飲用水、帽、防曬手袖、毛巾等。