膠袋徵費｜倡加碼至2元掀討論　謝偉銓：市民有選擇可唔要個膠袋

膠袋徵費實施至今超過10年，港府早前建議膠袋徵費增至每個一元，但最近改口風同意將最低收費水平提升至兩元，對「加碼」持開放態度。立法會建築、測量及都市規劃界議員謝偉銓今日（27日）表示膠袋徵費多年來的成效強差人意，如調整收費至較高水平，市民用膠袋前會三思，批發及零售界議員邵家輝則指0.5元膠袋徵費實施初期，膠袋用量減少了逾九成，但效應隨時間慢慢減退，加至兩元可讓大眾提高警覺。



謝偉銓指徵費成效差：要加不如加到兩蚊 大家就用得更少

謝偉銓今早在電台節目表示，徵費原意是想令市民減少使用膠袋，但多年成效強差人意，他認為如調整收費至較高水平，市民用膠袋前便會三思，他留意到市民對加至兩元討論較為緊張，估計有助減少使用量增加：「既然係要加，不如加到兩蚊，大家就用得更少。」

謝偉銓認為如調整收費至較高水平，市民用膠袋前便會三思。（立法會直播截圖/資料圖片）

謝偉銓又指出明白到市民任何要加的都不希望見到，但強調市民是有選擇：「你可以唔要個膠袋，自備購物袋。」他強調，最重要是可以令膠袋使用量下降，又不會為市民帶來太大麻煩，並預期兩元徵費的效應或會隨通脹而降低，所以有必要定期作檢討。

邵家輝提到當時推出五毫子徵費時減少了逾九成的使用量，但隨時間效應慢慢減退。（資料圖片/廖雁雄攝）

邵家輝在同一節目認為，膠袋徵費加幅由原來的一元加到兩元，目的是為了讓大眾提高警覺，從而使用更少膠袋，強調並非一個用者自付的概念，他提到當年推出0.5元徵費時減少了逾九成的使用量，但隨時間效應慢慢減退。

邵家輝指加至2元分別不大 部份使用情況應續獲豁免

邵家輝認為一元或兩元在效應上分別不會太大，反而太高會影響到消費意欲，強調提高徵費的目的是要大眾提高警覺，並非不可使用。對於建議取消冷凍食品的膠袋徵費豁免，邵家輝一些情況下使用膠袋是必須，所以部份膠袋使用情況應繼續有豁免。