崇真小學暨幼稚園等兩校校巴爆疫　寶血幼稚園等6校個別班停課

本港新冠肺炎疫情反彈，衞生署今日（27日）公布新增4,508宗確診個案，當中包括482宗由學校呈報個案，涉371間學校。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，在過去七日，本港共255間學校有兩宗或以上個案，今日再多六間學校有個別班別須停課一周，包括天水圍循道衛理中學4D班等；香港耀能協會羅怡基紀念學校及崇真小學暨幼稚園因校車出現傳播，乘搭校巴人士亦須停課一周。



醫管局公布葵涌醫院延續護理病房疑出現傳播，一名病房員工於7月22日確診後，該院調查發現再有兩病人及一員工確診，並正調查個案關聯中，而相關病人與員工情況穩定。



耀能協會羅怡基紀念學校校車五人中兩個染疫

在學校確診個案方面，張竹君表示有六間學校因個別班別出現多宗個案而建議停課一周，包括路德會沙崙堂幼稚園（慈愛分校）上N5班、大埔聖公會阮鄭夢芹銀禧小學5B班、觀塘浸信會彩明幼稚園K3B班、寶血幼稚園高班勇班、天水圍循道衛理中學4D班及基督教香港信義會禾輋信義學校2愛班。

另外，有兩間學校因校巴疑出現傳播，亦建議乘搭校巴學生停課一周。其中香港耀能協會羅怡基紀念學校，張竹君指該校校巴只有四個學生及工作人員，發現一名學生及工作人員確診；崇真小學暨幼稚園19號巴士平日有九名學生兩名工作人員乘搭，發現兩名學生、一名職員及一名保母確診。

葵涌醫院續護病房累計2員工2病人確診

院舍方面，有三間老人院及一間殘疾院舍呈現出現確診個案，包括東區的滙豐安老院環翠有限公司有一名院友及一名工作人員確診，有兩院友及一名工作人員須檢疫；聚福護老院有限公司亦出現一名院友及一名工作人員確診；筲箕灣騰達護老中心昨日（26日）有一名位院友及一名工作人員確診，至今日再多兩名院友檢測陽性，即共三名院友及一名員工確診，所有在一樓的30名院友要檢疫。

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏則公布，葵涌醫院續護病房有一名員工於7月22日確診，醫院調查發現再有兩名病人及一名員工確診，正調查個案關聯。她又表示，目前確診病人已送到瑪嘉烈醫院接受隔離治療，同房有四名病人列為密切接觸者，該院會安排病房所有病人及員工進行檢測。

葵涌醫院。（資料圖片／鄭子峰攝）

▼7月25日 機場返港人士等候乘搭專車往檢疫酒店▼

