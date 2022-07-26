確診大廈｜再度達萬幢　麗港城、黃埔花園、海逸豪園增多座上榜

本港疫情持續，確診個案一連6日單日確診破4,000宗。衞生署衞生防護中心今日（26日）晚上更新的確診大廈名單，再多1,670幢大廈上榜，整個名單累計共10,128幢。觀塘區增213幢大廈，成為十八區中新上榜大廈最多的區份；其次是沙田及西貢（將軍澳），分別新增203幢及166幢。



多個屋苑單日新增多座上榜，當中不乏中產屋苑，如麗港城、黃埔花園、海逸豪園、翠擁華庭等。



▼部份確診大廈▼



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增1670幢大廈 觀塘區佔最多

根據衞生署衞生防護中心更新的確診大廈名單，過去14日累計有10,128幢大廈有住戶染疫，昨日（25日）單日有1,670幢大廈上榜。

十八區中，新增大廈數量最多的觀塘區，單日增213幢大廈上榜，當中多個屋苑有多座上榜，如麗港城有8座上榜，包括5、14、22、23、30、31、34及38座；滙景花園有6座，包括3、4、6、7、10及17座；麗晶花園有5座，包括1、2、5、6及18座；淘大花園也有5座，包括A、I、J、L及N座。

海逸豪園及黃埔花園增加多座

其他位處九龍的住宅包括傲雲峰6及7座、啟德1號1及5座、天寰天海匯1及3座等。區內也有多個中產屋苑有多座上榜，如海逸豪園增7座，包括6、8、11、12A、18、21及22座；黃埔花園棕櫚苑1及5座、百合苑5座、紫荊苑8座、金柏苑3座、銀竹苑2座、錦桃苑18座、青樺苑9座。

▼7月26日 確診大廈名單▼



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沙田將軍澳各增203幢及166幢

而沙田及西貢（將軍澳）兩區，分別新增203幢及166幢大廈上榜。沙田同樣有多個屋苑單日新增多座上榜，如名城1期2及5座、2期1及5座、3期2及5座；富寶花園1、5、10及11座；溱岸8號1、3、及5座等；翠擁華庭1、3及7座。將軍澳上榜大廈則有富康花園1、2、4、6、9座；寶盈花園2、3、4、6及8座；將軍澳中心1、2、3、7及11座等。

增20幢政府宿舍、4間酒店上榜

名單中有20幢政府宿舍上榜，包括柴灣已婚警察宿舍1及2座、消防處柴灣員佐級已婚人員宿舍、石壁監獄職員宿舍 G 座、荔景紀律部隊宿舍2及3座、秀茂坪紀律部隊宿舍2座等。當中順利紀律部隊宿舍共4座上榜，包括3、5、6及8座。

另有4間酒店上榜，包括海韻軒海景酒店、北角海逸酒店、香港九龍維景酒店、及雍澄軒酒店。

▼7月25日 政府公布推出指定檢疫酒店的士計劃▼

