全年經濟預測恐再下調　陳茂波稱須克服嚴格檢疫：對復蘇至為關鍵

財政司司長陳茂波接受報章專訪，指本港經濟繼續受疫情影響，在消費券計劃鼓勵下，第二季經濟數字料有改進，但不及預期強勁。港府8月中將公布檢視全年經濟增長預測結果，有機會三個月內第二度下調。



當局今年5月曾把全年經濟增長預測，由原來的2%至3.5%，下調至1%至2%，陳茂波預告，8月中公布檢視全年經濟增長預測的結果，可能再度下調增長預測。他指，第五波疫情的緩和所需時間超出預期，儘管消費券計劃成功帶動經濟，但出口及投資仍然低迷，本港第二季經濟表現未如預期強勁。

由於香港現時仍受疫情影響，内地疫情又影響供應鏈及經濟表現，加上歐美受高通脹困擾，港府預料第二季經濟數字雖較第一季有改進，但並非令人鼓舞的數字。

陳茂波相信，下月初發放第二期消費券有助刺激私人消費，但最重要仍是內地疫情及通關，本地嚴格檢疫規定是經濟復蘇須面對和克服的至為關鍵因素，港府正採用數據為本及精準方法尋找放寬入境隔離措施的辦法。陳茂波說，從經濟角度來看，通關對香港非常重要，明白市民渴望通關，保證會優先處理並盡快取得進展，減少檢疫對旅客造成的不便。