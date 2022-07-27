私院抗疫｜盧寵茂稱13間私院應呼籲騰364張病床　將可增至1000張

香港疫情續向上，每日確診個案連續一星期在4000宗以上，單日死亡呈報今日（27日）重上雙位數字。醫務衞生局局長盧寵茂表示，全數13間私家醫院願意於首階段騰出包括接收新冠病人及非新冠病人病床共364張，以助醫管局應付當前所需，並會視乎實際需要陸續增至約1,000張病床。他指，醫管局會與私家醫院展開磋商，每個醫管局聯網擬與一至三間私家醫院作配對，以接收公立醫院轉介的病人，確保有效運用病床資源，盡快轉介病人獲得醫療服務。



盧寵茂聯同醫管局與香港私家醫院聯會會面

政府表示，盧寵茂昨（26日）聯同醫務衞生局副局長李夏茵、醫管局和衞生署人員與香港私家醫院聯會代表會面，邀請私家醫院騰出更多病床，供醫管局轉介合適病人到私家醫院接受治療，以紓緩公營醫療服務的壓力。他稱欣悉香港私家醫院聯會響應呼籲，全數13間私院首階段將騰出包括新冠病人及非新冠病人病床在內的合共364張病床，更會視乎情況增至約1,000張病床。

盧寵茂：維持公營醫療系統運作攸關市民生命安全

盧稱感謝私家醫院陸續騰出更多病床，接收由醫管局轉介的病人，讓醫管局可更有效集中資源應對新冠疫情，共同保障公眾健康。他稱香港近期每日新增個案高企於四位數字，整體入院人數持續上升，隨着疫情有升溫跡象，維持公營醫療系統運作攸關市民生命安全，感謝私家醫院在此關鍵時刻襄助，為香港抗擊疫情作出貢獻。

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