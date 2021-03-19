資歷架構學習體驗獎勵計劃接受申請　教育局：透過活動增廣見聞

撰文： 杜潔心 最後更新日期： 2021-03-19 16:52

2021至22年度資歷架構「學習體驗獎勵計劃」今日(19日)起至5月27日接受申請；教育局發言人表示，今年獎勵計劃的主題是「學習體驗 蓄勢待發」；冀讓業內持續學習表現出色的從業員，透過參與本地或世界各地舉行的學習活動增廣見聞，認識行業的最新發展，讓從業員擴闊個人視野和拓展網絡，藉此實現個人及事業目標。

李瑋婷獲得「學習體驗獎勵計劃」獎金後，參加2019年舉辦的第18屆香港鞋款設計比賽，(教育局圖片)

來自服裝業的李瑋婷是過去獎勵計劃的其中一位得獎者，她獲得「學習體驗獎勵計劃」獎金後，參加2019年舉辦的第18屆香港鞋款設計比賽，她憑著創意和技術，在賽事中奪取了女裝靴金獎、女裝靴銀獎、童裝金獎及男裝銅獎四個獎項，她指，在比賽中見識到其他設計師的創意作品，刺激自己的思維，亦令自己的技術有所提升。「學習體驗獎勵計劃」由2013至14年度舉辦以來，吸引超過1700名各行業的從業員申請，逾490人獲獎，其中逾六成獲獎者參與香港以外的學習活動，其餘三成多則參與本地的學習活動。獎勵計劃透過資助從業員參與學習活動，加強他們對終身學習的信念。透過持續進修，他們可提升知識和技能，成為行業終身學習的典範，協助推廣資歷架構。

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教育局發言人指，各行業的從業員可參與獎勵計劃下的學習活動包括比賽、研討會、交流會、展覽會、考察團等。獎勵計劃的獲獎者參與本港舉行的學習活動可獲一萬元獎金，而參與香港境外舉行的學習活動可獲3萬元獎金。

為進一步推廣獎勵計劃，教育局邀得多位獲獎者分享他們的故事製作成短片，並上載資歷架構網頁（www.hkqf.gov.hk/tc/promotion/videos/index.html）及獎勵計劃臉書專頁（www.facebook.com/QFAwardScheme）。