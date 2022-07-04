小欖懲教署職員已婚宿舍擬重建　樓高21層供136單位2028年入伙

行政長官會同行政會議04年已核准掃管笏分區計劃大綱草圖，規劃署近日再就大綱作出調整。今日（4日）召開屯門區議會大會，規劃署派員介紹相關修訂，擬把現時位於屯門小欖建有三幢樓高三至四層的懲教署初級職員已婚宿舍及其毗連土地，重建為一幢21層高的部門宿舍，提供約136個宿舍單位，料2028年入伙。



規劃署提到按政府的既定政策及在資源許可下，為紀律部隊已婚人員提供部門宿舍，藉此維持紀律部隊人員士氣及挽留紀律部隊的人手。懲教署建議把一幅位於屯門小欖康輝路現時建有三幢樓高三至四層的懲教署初級職員已婚宿舍及其毗連土地，涉總樓面面積約9,700平方米及重建為一幢21層高的部門宿舍，確保地盡其用。（曾鳳婷攝）

掃管笏分區計劃大綱核准圖修定文件由規劃署提交到屯門區議會。規劃署提到按政府既定政策及在資源許可下，為紀律部隊已婚人員提供部門宿舍，藉此維持紀律部隊人員士氣及挽留紀律部隊的人手。而隨著新入職及在職已婚人員的人數持續增加，預計合乎資格入住部門宿舍的人員人數亦會進一步增加，導致宿舍短缺的情況惡化。

掃管笏分區計劃大綱核准擬修定文件由規劃署提交到屯門區議會，（曾鳳婷攝）

總樓面面積約9,700平方米 重建為一幢21層高部門宿舍

懲教署建議把一幅位於屯門小欖康輝路現時建有三幢樓高三至四層的懲教署初級職員已婚宿舍及其毗連土地，涉及總樓面面積約9,700平方米，計劃重建為一幢21層高的部門宿舍，確保地盡其用，同時持續改善部門宿舍的居住環境。為了落實計劃，政府須進行法定城市規劃程序，以更改土地用途及放寬現時的建築物高度限制。

署方表示，現時已完成擬議重建發展進行的技術可行性研究。該研究評估了重 建發展對附近地區的交通及運輸、環境、排污、排水、視覺及景觀等方面的潛在影響。在交通方面，懲教署是輪班制，會與一般繁忙時間錯開，評估高峰車流下，對附近居民造成較低影響。（曾鳳婷攝）

從原有用地擴闊 改劃少部分「綠化地帶」

為配合擬議重建計劃，署方建議把大部分為「政府 、 機構或社區」地帶和小部分位處附近路邊綠化帶的「綠化地帶」用地改劃為「 政府、機構或社區」地帶，並只限用作政府員工宿舍用途，同時訂明建築物高度限制為主水平基準上90米。

署方表示，現時已完成擬議重建發展進行的技術可行性研究。該研究評估了重建發展對附近地區的交通及運輸、環境、排污、排水、視覺及景觀等方面的潛在影響。在交通方面，懲教署是輪班制，會與一般繁忙時間錯開，在評估高峰車流下，相信對附近居民造成較低影響。

至於視覺影響評估，有關發展高度和附近現有房屋發展的高度，附近屋苑的高度限制為主水平基準上102米。由於發展規模不大，有關發展對整體交通及運輸不會帶來不可接受的不良影響。

會上，屯門區議員劉業強對於相關安排不表反對，認為重建能維持懲教署職員士氣，惟建築物對交通、視覺及排污等方面會對附近居民造成些許不便，建議規劃署應多加考慮相關建築設計。

屯門區議員劉業強表示對於相關安排不反對，認為能維持懲教署職員士氣，惟建築物對交通、視覺及排污等方面會對附近居民造成些許不便，建議規劃署應多加考慮相關建築設計。（曾鳳婷攝）

區議員憂慮新建宿舍阻擋日後建成樓宇景觀

區議會主席陳有海同樣支持相關安排，惟對其設計持有意見。他提及上述用地是臨海地，估計樓高21層或會阻擋日後建成樓宇的景觀，希望署方能考慮不要只一幢高樓，可以考慮改為興建數座樓層較低的建築物。陳續指，小欖是一個較為偏僻地方，依靠巴士及私家車進出青山公路，他相信隨著新建築物落成，亦會令其使用量有所上升，故希望能在規劃時提供車位供未來使用。

區議會主席陳有海同樣支持相關安排，惟對其設計持有意見。（曾鳳婷攝）

規劃署回覆查詢時指出，現時已委托顧問公司完成相關研究。報告已按最差影響情況作評估，結果顯示處於可以接受的程度，而對景觀沒有明顯的影響。在建築物層高方面，署方則表示因地盤的面積不大，可用回原本既有用地及附近部分路邊綠化地，並形容「已用得好盡」。至於車位方面，署方指會按當局的準則去提供車位予懲教署職員使用。