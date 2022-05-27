懲教署1.24億元打造智能通訊　何君堯質疑：iPhone最貴都只係萬元

立法會財務委員會今午（27日）通過3項有關懲教署系統的撥款，合共涉約4億元撥款，包括1.24億元用作在19個懲教院所或設施推展「在囚人士綜合智能通訊系統」，供在囚人士經批准後，在懲教院所指定地點以自助形式致電指定親友。

立法會議員何君堯質疑系統費用昂貴，又不支援視像通話。懲教署副署長吳超覺解釋，不設視像通話涉及保安考慮，系統配置關鍵詞辨識功能，當出現逃獄等關鍵詞時，會提醒署方職員。



何君堯：iPhone一萬蚊一部 點會攞成億幾？

何君堯批評有關智能通訊系統不支援視像通話：「今時今日有視像唔係好複雜啫，任何一部智能電話都可以有視像，點解會咁困難?」他又質疑系統費用非常昂貴：「最貴個部iPhone一萬蚊一部，300部都係300萬之嘛，你點會問我哋攞成億幾呢？」

吳超覺表示，不設視像通話主要考慮到運作及保安問題，參考外國經驗，如果將視像駁通未經審核的終端機，例如手提電話等，通話可能被截錄，視像中或會出現影響審訊的人物和背景。他強調，保安是署方先決考慮，系統配置關鍵詞辨識功能，全程錄音或監聽，如發現逃獄等關鍵詞時，系統能提醒同事介入或終止通訊，與iPhone功能不同。

可監察4種語言 談及逃獄將提醒職員

建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓，則關注系統每年涉及多少維護費用，政府如何保障系統的維護質素，以至系統能監察多少種語言的關鍵詞。

吳超覺說，目前系統可監察四種語言，包括廣東話、普通話、英文及越南語，未來將按市場供應及在囚人士國藉比例，考慮增設新語言。懲教署高級系統經理梁繼祖指，現時政府未就系統招標，維護費用只是預算；至於維護質素方面，機電署會招聘合資格承辦商，一定會按評分準則考慮。

科技創新界議員邱達根，問到通訊系統如何幫助在囚人士更生，當局的智慧監獄藍圖會否包括更生服務。吳超覺指，署方進行研究後發現，家庭與朋友的支援對在囚人士更生非常重要，目前在囚人士只有兩個途徑打電話，分別是有確切和必要需要，例如親友身故，以及在一段時間內沒有親友探訪，押解在囚人士去撥打電話牽涉繁複程序，新系統正正可解決此問題，增加在囚人士與親友接觸的機會。