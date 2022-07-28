美國加息｜1年定存息可達3厘　高息過iBond　學者：做定期好時機

美國再次宣布加息0.75厘，而早前本港多間銀行已搶先加定期存款利率，以助吸納資金。其中有銀行的一年期定期存款息率已達3厘息，以50萬元存款計算，即存款一年後，最少可收1.5萬元利息。

有經濟學者指，現時定存利息高，已經「好耐無試過」，「食息一族就開心！」，又形容是做定期存款的好時機。不過他預計美國仍會繼續加息，故建議有意「食息」的市民，選擇3個月至半年的存款期已足夠，加上現時定期存款利率已高過iBond的保證息率，故若有興趣購買債券的市民，應「睇定啲」。



美國聯儲局今日公布議息結果，宣布加息0.75厘。（資料圖片）

參考各大銀行的港元一年期定存利率，其中以富邦銀行最高息，只要個人客戶以全新資金或兌換資金開立指定定期存款，便可提供一年期3厘息，以入場費50萬元計算，即存款一年後，最少可賺1.5萬元利息。

其次是東亞銀行，定期存款一年達2.88厘息，以下限50萬元計算，即最終可穩賺14,400元，若存款額達到最高的1,000萬元，更可賺28.8萬元。

另外，中銀香港近日亦罕有將定期存款年利率，由2厘上調至2.2厘息，成為四大銀行中，定存利息最高的一間，而其入場費更較低，只需一萬元，故存款1年後，便可賺220元利息。

富邦銀行早前公佈，將一年期港元定存利率上調至3厘。（資料圖片）

樹仁大學袁偉基︰定期存款利率高「好耐無試過」

樹仁大學經濟及金融學系助理教授袁偉基認為，現時是市民做定期存款的好時機，「有著數㗎…好耐未試過！食息一族就開心！」他解釋，現時有銀行的一年存款期已達3厘，坦言甚罕見，「過去十幾廿年，都係0點幾厘…一年0.7厘已經叫做好高。」

不過袁預計，直至年底，美國未來仍會繼續加息，加上現時銀行體系結餘流失甚快，而年尾更是銀行傳統資金較緊絀的時期，估計屆時各大銀行會再加利息「搶錢」。他建議市民不應選擇存款期太長的定期存款，認為3個月至半年已足夠，之後可再做更高息的定期存款。

購買債券應「睇定啲」

除了定期存款外，坊間亦有不少投資工具，例如由政府發行的iBond、銀色債券，過去市場反應熱烈。

iBond又稱通脹掛鈎債券，息率設浮息及定息，以較高者而定，浮息會與本地通脹率掛鈎，定息即為政府的保證息率，參考2024年到期的iBond第2個付息日，其年息率定為2厘；而銀色債券則為60歲及以上的長者而設，被形容是「長者版iBond」，息率同樣設浮息及定息，其中定息以第六批銀色債券，其保證息率為3.5厘。

袁偉基認為，除非是銀色債券，否則現時大家應避免購買債券產品，如iBond、綠色債券等，因現時定期存款的利率已高於相關債券的保證息率，而且iBond長達三年期，惟定期存款流動性較高，可選3個月、半年或一年，故建議先「睇定啲」。他又稱，銀色債券有買賣、年齡限制，故屬「特殊性債券」，而且保證息率為3.5厘，因此坦言「不會蝕」。