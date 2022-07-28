前區議員李志宏被指遊行時插水　並辱罵警員　擾亂秩序罪成囚7月

前沙田區議員李志宏，在銅鑼灣一次遊行時被指「插水」扮遭警員推跌，之後又大聲辱罵警員，被控在公眾地方擾亂秩序，早前被裁定罪名成立，案件今(28日)在東區法院判刑，裁判官指被告言行危害公眾及警員案全，判李入獄7個月。李即申請保以等候上訴被拒。



被告李志宏(25歲)，案發時為沙田區議員。他被控於2020年5月24日，在銅鑼灣堅拿道東及軒尼詩道交界的公眾地方，作出喧嘩或擾亂秩序的行為，或使用恐嚇性、辱罵性或侮辱性的言詞，意圖激使他人破壞社會安寧。

被告李志宏去年因宣誓事宜而沒有再當區議員。(資料圖片)

控方案情指，當日銅鑼灣有遊行活動，下午約4時許，警方勸喻被告退回行人路，被告卻突然坐在地上，並指控警員推他，又激動地辱罵警員，引來旁人加入指罵警員。

裁判官今判刑時指，被告曾任職議員助理，2019年當選為區議員，去年7月因宣誓事宜離職，多名區議員有為他寫信求情，惟本案案情嚴重，被告意圖激起群眾不滿警方的情緒，可能波及附近一帶地區發生暴力，危害公眾及警員安全，考慮到被告初犯，並曾服務社區，仍須予阻嚇性刑罰，故判囚7個月。

案件編號：ESCC 2480/2020