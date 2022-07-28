「急救員」求推翻暴動罪　官質疑身份　問：你唔係聖約翰救傷隊嘛

2019年8月31日港島發生警民衝突，多人被捕。其中一名被捕的運輸工遭控以暴動罪，在審訊時聲稱案發時任義務急救員。原審法官不接納他當時為急救員，裁定他罪成，並判囚4年。他就定罪提上訴，案件今(28日)在上訴庭處理。上訴人指，原審法官拒接納上訴人是急救員屬錯誤，惟上訴庭法官質疑運輸工當時身穿護甲，即使是急救員，若是軍醫般支持自己一方的人士，為何不是參與暴動。上訴庭聽取陳詞後，將於6個月內以書面頒佈裁定。



上訴人陳佐豪，早前被裁定於2019 年8 月31 日在記利佐治街1號一帶，連同其他人參與暴動。此外，他亦因無牌管有一部對講機，被罰款5000元。

2019年8月31日，港島區有警民衝突，警方驅散時拘捕多名示威者。（資料圖片/羅國輝攝）

上訴人被捕時身穿護甲

上訴人的律師陳詞指，原審法官拒接納上訴人是急救員屬錯誤。惟法官彭偉昌質疑，上訴人當時身穿護甲，非一般市民的衣著，並舉例指在戰爭中的軍醫，「手臂有白底紅十字臂章」，為何不是參與前線作戰，支持自己一方。彭官指，自己所屬陣營的人受催淚彈影響，急救員替他們洗眼，為何急救員就非參與暴動，並反問：「你依家唔係St. John（聖約翰救傷隊）嘛？」法官潘敏琦亦質疑，被告患有哮喘竟到案發地點做急救員。

急救員也協助誤中催淚彈的市民

上訴人的律師回應指，上訴人的裝備或是保護自己，很多急救員在現場協助誤中催淚彈的市民。律師續指，原審法官錯誤考慮案發時附近有一名涉襲擊的男子，指此非控方檢控基礎。惟彭官指，原審法官認為被告和該男子伙同行事，質疑為何不可考慮。潘官亦指，上訴人要求法庭考慮另一名穿反光衣的女子，以此確立他也是急救員，認為是雙重標準。

上訴人陳佐豪自稱是急救員並欲推翻其暴動罪名，但控方卻反駁稱，急救員非「免死金牌」。（資料圖片）

控方指急救員非免死金牌

律政司代表回應稱，上訴人案發時穿上護甲，案發時並非急救員，又強調急救員非「免死金牌」。

案件編號：CACC14/2021