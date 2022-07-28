淺水灣ClubONE百人派對疑違規　方力申：短暫逗留　食環：正調查

Future Salad早前在會所一號（ClubONE）淺水灣店舉行兩周年慶祝活動，估計有逾百人出席，據多張網上相片，場內絕大部份人無戴口罩。「微辣」多名藝人也有出席活動，並在現場擺攤位，微辣商業拓展經理梅浩禧向《香港01》表示，當日微辣藝人只是在開場時短暫到場，逗留半小時至45分鐘便離開，趕往另一場活動；負責攤位的員工則一直有佩帶口罩。他又承認，當日在場內見到有較多人無戴口罩，但關於主辦單位的其他防疫措施，他表示不太清楚。



另一位出席活動的藝人方力申也透過社交平台Instagram回應，稱當日只是去支持朋友公司的活動，在現場與該公司老闆及員工合照，全程戴著口罩，逗留約半小時便離開，並無參與派對。



食環署回覆指，根據記錄，位於淺水灣海灘道16號的處所，部份地方持有食環署簽發的普通食肆牌照，署方對上一次於7月20日巡查，當時該處所未有營業。食環署指，正就報道中的事件進行調查，暫沒有進一步資料補充。



▼Future Salad兩周年慶祝活動▼



+ 1

食品公司兼網紅（KOL）平台Future Salad上周六（23日）於持食肆牌照會所一號（ClubONE）淺水灣店搞周年派對，該公司早前曾在社交平台上載相片，根據多張出席者上載至社交網站的相片可見，活動期間大多數人拿着飲品滿場飛寒喧，絕大部份無戴口罩。而據Future Salad早前在社交平台的發文，當日更有泳衣騷及DJ打碟。

▼Future Salad兩周年慶祝活動▼



+ 14

微辣稱旗下藝人只剛開場時短暫到場 攤位員工有戴口罩

「微辣」多名藝人也有出席活動，當日場內更有「微辣大排檔」的攤位。微辣商業拓展經理梅浩禧今日（28日）向《香港01》表示，微辣多名藝人只是在活動剛開場時短暫到場，逗留半小時至45分鐘便離開，然後趕往另一場活動，而他們拍照後，均戴回口罩。而負責「微辣大排檔」攤位的員工也一直有戴口罩。

微辣多名藝人曾出席當日活動。（Facebook 852FoodVoyage圖片）

他續透露，當日因為負責攤位工作，較藝人在場內逗留較長時間，承認當日見到場內有較多人無戴口罩，直言「好難抵賴」。他又指，在進入場地時，他跟藝人均有使用安心出行，但關於主辦單位辦活動時的其他防疫措施，他則表示不太清楚。

方力申IG回應全程有戴口罩：只是支持朋友公司的活動

另一位出席活動的藝人方力申則在社交平台Instagram上回應，稱當日只是去支持朋友公司的活動，在現場與該公司老闆及員工合照，全程戴著口罩，逗留約半小時便離開，並無參與派對。

方力申稱當日只逗留半小時，全程戴著口罩。（社交平台Instagram截圖）

食環署稱正調查事件 7.20曾巡查惟沒營業

食環署回覆指，根據記錄，位於淺水灣海灘道16號的處所的部份地方持有普通食肆牌照，該署對上一次巡查該處所為7月20日，但當時該處所未有營業。署方現就事件進行調查，暫沒有進一步資料補充。