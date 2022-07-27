淺水灣ClubONE疑違防疫規例　位處70年歷史海景大樓　屬政府物業

淺水灣海景大樓的「會所1號」（ClubONE）分店上周六（23日）辧網紅派對，席上嘉賓脫下口罩、離座飲食、耍樂，疑違反防疫規例。

翻查資料，屹立淺水景約70載的海景大樓屬政府物業，極具歐洲建築特色，更被譽為本地包浩斯（Bauhas）風格建築的始祖，惟政府早年擬拆卸大樓，將地皮出售予財團興建酒店，隨後遭居民、區議員、環保團體等極力反對，批評做法摧毀香港旅遊特色，大樓獲原址保留，並由康文署對外招標，讓有興趣的人士進駐並承擔活化工作。

今次「會所1號」（ClubONE）涉嫌違反防疫規例，有否違反與康文署簽訂的合約？康文署會否收回物業或作出其他懲處？《香港01》已就此向康文署查詢，正待回覆。



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海景大樓被譽為本地包浩斯風格建築始祖

「海景大樓」位於淺水灣海灘道16號，樓高兩層，面向淺水灣泳灘，飽覽海景。翻查資料，海景大樓建於1940至50年代，至今已近70年歷史，大樓設計富歐洲建築特色，更被譽為本地包浩斯（Bauhas）風格建築的始祖。

政府早年曾將大樓租予食肆經營，惟商戶生意欠佳，政府決定在2004年收回，以待其他規劃發展。

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政府擬拆卸建酒店 居民、區議員反對後保留

海景大樓空置4年後，政府在2008年終於決定重新規劃用地，擬將大樓拆卸以騰出用地租予私人財團興建酒店，建議惹來居民、區議員和環保團體炮轟，批評拆卸具歷史價值的酒店是剝奪公眾產權、摧毀香港旅遊特色，促請政府帶頭保育、活化。政府的改劃建議在眾多反對聲下，遭城規會否決。

逃過拆卸的命運，「升格」為歷史建築的希望卻落空。海景大樓翌年一度有望「升級」為歷史建築物，惟古物古蹟辦事處當時的報告則指，大樓欠缺建築特色，又曾大規模改動及附加建築物，如不合適的古典欄杆及三角楣飾等，令大樓原貌大受破壞，評定大樓不具歷史意義，整體文物價值很低。

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「會所1號」稱動用3000萬元活化作婚宴場地

在公眾極力爭取下，海景大樓即使「升級」失敗仍獲原址保留，康文署對外招標，邀請有意進駐大樓的公司和集團提交計劃書，有關公司亦一併負責管理和維修保養大樓，大樓的經營權最終由「會所1號」投得，並在2014年底開幕，至今已營運8年。

根據「會所1號」當時發出的新聞稿指，集團耗資3,000萬元活化海景大樓，以保留60年代白色歐陸建築特色的古典外觀，提供「罕有集文化、藝術特色的臨海婚宴場地」。大樓劃分為三個宴會廳，包括位於地下、屬半開放式的「銀海」和「金灣」，以及設於一樓的「姻园．十六」。