淺水灣ClubONE辦網紅派對泳衣騷　百人除口罩滿場飛碰杯涉違防疫

本港新冠肺炎疫情連續七日增逾4,000宗，當局對食肆有嚴格的防疫規定。一間食品公司兼網紅（KOL）平台上周六（23日）於持食肆牌照會所一號（ClubONE）淺水灣店搞周年派對，估計有逾百人出席。根據多名KOL上載至社交網站的相片，可見期間大多數人拿着飲品滿場飛寒喧，絕大部份無戴口罩，現場氣氛澎湃，有嘉賓與上身赤裸男模合照，又有泳衣騷，主辦機構形容「伴着DJ打出勁爆舞曲，現場氣氛瞬間到達最高點」。



根據政府防疫規定，食客離枱必須戴口罩。有飲食界人士指出，只要賓客除下口罩離開座位，即或觸犯法例，「無戴口罩去廁所都已經違例，唔一定要拎住酒杯周圍行先算。」《香港01》已就事件向當日包場的Future Salad、以及會所一號及食環署查詢。



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根據Future Salad社交網頁貼文指，當日為該公司兩周年慶祝活動。（Future Salad Facebook截圖）

淺水灣ClubONE持食肆牌照 食客離枱必須戴口罩

根據食環署資料，會所一號淺水灣店為持牌食肆。現時社交距離措施規定，餐飲處所可進行不超過120人的宴會活動，每枱最多八人，場內禁止進行任何現場表演及跳舞活動；而顧客除了於餐桌飲食時，其他時間亦必須佩戴口罩，一旦離枱必須戴上。餐飲業務負責人須確保顧客遵守有關規定，並須為違例負責；違例顧客亦可能被票控罰款。

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推出網紅平台 稱有DJ表演

根據Future Salad社交網頁貼文指，公司上周六在會所一號（ClubONE）淺水灣店舉行兩周年慶祝活動，亦同時推出網紅平台及舉行網紅獎項頒獎禮，聲稱當日邀請了「千名網紅、藝人及合作夥伴，包括方力申、丁子高等一同參與」。當日相片顯示，到場尚有「微辣」演員。

該公司表示，活動中出席嘉賓可現場品嚐其新產品，而黃昏更有「泳裝catwalk」比賽，更有DJ表演等，形容「現場氣氛瞬間到達最高點」。

賓客室內站着拿着飲品與人交談

派對由下午2時開始，綜合多名出席KOL於Facebook及ig貼文中的相片，顯示室外活動中舞台下有近百人聚集，幾乎全部人均沒有戴上口罩，部份人亦手持飲品；而在室內則設有多個攤位；亦有過百人坐滿場地，有如聽講座，不過當中多人沒有戴口罩。

根據出席KOL的「打卡相」顯示，在室內場地中設有多張圓枱，枱上則擺放着飲品及食物如啤酒等，不見有固定座位，賓客站着拿着飲品與人交談。多名KOL一同拍照打卡，不過眾人都沒有戴上口罩。

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黃家和：賓客除下口罩離位或即犯法

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，即使食肆租出場地予其他人舉辦活動，但有機會會提供食物，「唔能夠完全話無責任。」他強調只要賓客除下口罩離開座位，即或觸犯法例，「無戴口罩去廁所都已經違例，唔一定要拎住酒杯周圍行先算。」他認為場地負責人及活動搞手亦應提醒賓客。

至於現場表演方面，黃家和認為有灰色地帶，因食環署沒有檢控有關現場表演的個案，故業界對相關要求不清晰。他舉例說：「曾去過生日宴，台上有一大塊透明膠簾同台下做分隔，咁又違唔違法？」他建議當局要加強條例宣傳及解說，並向不同處所解釋清楚舉辦活動要符合甚麼條例。