疫情｜多409宗學校呈報　7校有班別須停課　變種BA.4/5比例升破2%

香港疫情持續向上，今日（28日）有4,886宗新增確診，逼近5000宗。衞生防護中心公布，今日有409宗學校呈報個案，涉及351間學校，而有7間學校個別班級停課一周，包括深水埗官立小學及大埔南亞路德會沐恩中學。疫情升溫下，變種病毒所佔比例亦增加，當中BA.2.12.1個案佔整體個案 3.8 % ，BA.4/5亦升穿2%至2.4％。



深水埗官立小學4B班有3名學生確診，4B班須停課一周。（小學概覽2021圖片）

學校呈報個案涉351校 包括330名學生及79名教職員

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日錄得409宗學校呈報個案，分別來自351間學校的330名學生及79名教職員，而過去7日有197間學校有兩宗以上的確診個案。

張竹君指，當局建議了七間學校的個別班級停課一周，包括：聖公會聖約瑟堂幼稚園、明愛樂進學校、靈糧堂秀德小學、明愛樂義學校、大埔南亞路德會沐恩中學、深水埗官立小學及東華三院羅裕積小學 。

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多5間老人院舍有個案

院舍方面，今日再收到5宗院舍個案，包括紅磡頤和園護老中心、元朗博愛醫院賽馬會護理安老院 、香港路德會社會服務處路德會梁季彝夫人安老院及保良局壬午年耆樂居等。

疫情升溫下，變種病毒所佔比例亦增加，張竹君指BA.2.12.1個案佔整體個案 3.8 % ，BA.4/5亦升穿2%至2.4％。

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