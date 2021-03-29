5歲女童疑遭虐殺　繼母曾綁起女童去放鬆　專家：抑鬱削弱判斷力

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-03-29 20:31

5歲女童Z疑遭親父繼母虐待致死，並揭其8歲兄X也疑同遭虐待案續審，辯方的精神科醫生下午接受控方盤問。控方質疑專家看法，直指繼母常用下流字眼形容小兄妹，又教丈夫如何打孩子，更會提「不要打頭」，甚至透露過她綁起女童Z後去逛街，質疑醫生指繼母愛錫兩童之說。醫生回應指，繼母當時抑鬱非常嚴重，粗言穢語只是發洩，又指繼母有時對某方面有判斷力，但不代表在另一範疇上有，並認為繼母期望教好兩童，卻事與願違，從而激動和情緒失控，非完全不能理解。辯方舉證完畢，案件周三續審。

繼母建議丈夫打仔是宣洩

控方在盤問辯方精神科醫生蔡永傑時指，蔡在報告中提及，繼母對小兄妹視如己出，愛鍚兩人。並向醫生稱有減少打小兄妹的次數，及制止丈夫(即本案男被告及小兄妹的親父)打子女。然而她在訊息中卻建議丈夫：「你要打一舖打夠佢(指男童X)」，否則X的傷勢便未能在上學前消散。蔡回應指，他和繼母會面時，對方未有否認擔心小兄妹的傷勢被人發現，認為繼母只是情緒的宣洩。

精神科醫生蔡永傑稱，認為繼母期望教好兩童，卻事與願違，變得激動和失控，非不可理解的。（朱棨新攝）

其憤怒非不可理解

控方續指，繼母不是發洩怒氣，而是建議丈夫如何打子女，蔡指不排除此可能性，但同時認為繼母「有少少激男被告既可能性」。蔡說：「當你對一個人越愛鍚、有期望，越想佢好...咁佢地反應，令佢變得激動和失控，用粗言穢語發洩佢既憤怒，唔係唔可以理解。」

有些範疇未必有同樣判斷力

對於蔡的報告中認為，繼母錯誤解釋Z的行為，不能分辨Z因捱餓而做出某些行為。控方指，繼母知悉兩童在捱餓。蔡回應指，繼母有時知悉，但有時未能分辨子女是肚餓，或是在賭氣。

此外，蔡的報告亦提及繼母的精神問題，嚴重影響判斷力。控方則引述精神科醫生廖清蓉的報告，該報告指繼母因擔心被捕而不帶小兄妹求診，以及擔心子女的傷勢被發現而替他們請假，顯示繼母有一定程度的判斷力。蔡回應指，繼母在此方面有判斷力，不代表在其他範疇有同樣判斷力，尤其是一些被困擾的事情上。

提及曾綁起Z去放鬆

控方繼而讀出2017年12月7日的訊息，當中提及繼母綁起Z，讓她可放鬆去購物，又提丈夫「唔好打頭，唔好扯頭髮」。蔡回應指，判斷力受削弱是程度問題，又指「唔好打頭」屬常識。

三名被告：男被告（30歲，運輸工人)，為涉案男童X和女童Z的親父；女被告（30歲，家庭主婦)，為男被告的第二任妻子，亦即X和Z的繼母；第三被告(56歲，會計文員)，是女被告的母親。男及女被告被控1項謀殺罪，指他們於2018年1月6日謀殺Z。此外，第三被告則否認4項殘酷對待兒童罪，控罪指她於2017年8月10日至2018年1月6日，故意虐待和忽略X和Z。X和Z在案發時分別8和5歲。

案件編號：HCCC28/2020

案發經過。（詳看下圖）