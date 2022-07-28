0至2歲幼童錄19宗危殆死亡個案　比例超中學生　專家籲打針減風險

本港新冠肺炎疫情反彈，最新錄得一名22個月大女嬰須在深切治療部留醫，並出現嚴重腦病變。政府專家顧問、疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今日（28日）指，如兩歲以下幼童感染新冠肺炎後會較危險，1000人中有1.5至2個病人出現嚴重、危殆或死亡個案；而5至11歲病人中則1000個中有0.5個，他指遠遠高過中學生10,000個病人才有一個嚴重、危殆或死亡個案的數字。



劉宇隆形容：「0至2歲同高過80歲係重中之重，刻不容緩。」他又呼籲如小童可接種疫苗，家長應盡快帶他們去打針，舉例指中學生不論接種復必泰或科興疫苗，三針後可預防Omicron Ba.2的比例達86％至92%。



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劉宇隆今日在疫情記者會中表示，曾在2至4月分析小童個案，發現若感染BA.2，引致腦炎、腦病風險較高，相對流感高1.8倍，較副流感更高4倍多。而與流感相比，進入深切治療部的機會更高約2倍。他續指，新加坡曾有4歲女童因感染新冠病毒而死亡，並出現腦炎等。

至於兒童嚴重個案方面，劉宇隆指0至2歲幼童中，危殆或死亡個案有19宗，即1000名感染病人有1.5至2宗嚴重、危殆或死亡個案；3至4歲則有15宗，即1000人中有1.1宗；5至11歲則有20宗，即1000個中有半宗，他指遠遠高過中學生10,000個才有一宗的數字。

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他又指，分析今年初至4月19日的數據發現，3至11歲小童因今年約1至2月才開打疫苗，至3月亦只得50％至60％人接種一針，而接種科興疫苗的小童亦只得3%人打了三針，指「要好急促」；而12-18歲情況則較理想，接種三針後可預防Omicron Ba.2的比例達86％至92%。而本港整體80歲以上有12萬人未接種疫苗；70至79歲則10萬人；60至69歲有13萬人未打針；5至19歲更有50萬人一針亦未接種。他強調學校每日要進行快速檢測是有必要性，又呼籲：「家長快啲帶小朋友去打。」

至於現時3歲以下幼童未能接種疫苗，劉宇隆強調下周科學委員會慎重討論，個人意見認為兩款疫苗對3歲以下幼童亦有效及安全。被問到藥廠是否可提供第三期報告，他指在疫情大流行下傳播速度快，形容：「要拘泥於傳統第三期做金標準係做不到，大家不要痴迷、迷戀第三期金標準。」