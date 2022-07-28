旅發局指上半年訪港客飆1.25倍　內地客升倍半　港成返內地中途站

全球新冠肺炎疫情持續，旅遊業如冰封。香港旅遊發展局今日（28日）公布今年上半年訪港旅客數字，指自政府今年5月起容許非香港居民入境後，旅客由1至4月的每月平均4,000多人次，逐上升至5月的近1.9萬人次，6月更進一步增至逾4.1萬人次。



累積計算，今年上半年有7.6萬人次旅客訪港，按年上升125%，惟比起疫情前的2019年上半年有近3,500萬人次，恢復仍不足1%。旅發局表示，在6月訪港的旅客當中有近70％是由海外抵港，並以香港作為過夜停留的中途站，再返回內地城市。



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上月訪港內地旅客比去年同期升6.6倍

根據旅發局數字，內地訪港旅客增幅較為顯著，今年上半年內地訪港旅客達61,957人次，比去年同期漲155.4%；若單以6月計算，更比去年6月飆升660％。另外，非內地的短途訪港旅客人次亦見顯著增幅，今年上半年有14,047人次訪港，比去年同期增加48.1%。不過新市場的旅客則錄跌幅，今年上半年比同期急降31.3%。

旅發局稱內地客選擇香港原因為來往便捷、機票平

旅發局表示，有別於年初時訪港旅客主要是來港探親或商務出行，在6月訪港的旅客當中有近70％是由海外抵港，並以香港作為過夜停留的中途站，再返回內地城市。而選擇本港作為中途站的主要原因，除了是香港與內地來往便捷，亦包括溝通方便、機票價格相宜，以及順道購物等。

2022年1至6月整體訪港旅客數據。（旅發局文件截圖）

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