增4886確診直逼5000水平　多5人死　8.1起公院探病須核酸檢測陰性

香港疫情持續嚴峻，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（28日）表示，新增4,886宗個案，包括4,638宗本地個案，單日呈報連續第8日逾4000宗，逼近5000水平，另有五宗死亡個案。



醫管局同時宣布，為減低病毒入醫院的風險，8月1日起更新探院人士檢測要求，屆時須提供48小時內有效的核酸檢測陰檢測證明。



新增4,638宗本地及248宗輸入個案

張竹君指，今日新增4,886宗個案，包括4,638宗本地個案，以及248宗輸入個案。另外，新增409宗學校呈報個案，包括330名學生及79名教職員，涉及315間學校。

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五宗死亡個案患者年齡介乎56至100歲

同時，新增五宗死亡個案。醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏指，涉及三男兩女，其中兩個來自院舍，有一位已打兩針，有兩位打了三針，另有兩人未曾打針。五名死者的資料如下：

．68歲老翁，已打三針疫苗，之前由於乙型肝炎，出現肝硬化，曾接受肝臟移植。另外，他患有腎衰竭，因此需要洗血。7月26日時，家人發現他暈倒，故送院急救，並入住深切治療部，由於病情持續惡化，最終昨日死亡。

．88歲老婦，本身患有糖尿病、高血壓，又曾中風。之前因不小心跌倒入院，經篩查後發現確診。婦人因併發症出現心臟病發、肺水腫，之後情況持續惡化，最終離世。

．56歲男士，患血壓高、糖尿病，曾經嚴重中風，已失去自理能力。他7月初因發燒入院，之後肺部情況惡化，須儀器協助呼吸，昨日死亡。

．100歲老婦，本身患有糖尿病、高血壓、心臟病、柏金遜症，心律不正，之前因發燒及精神不振入院，及後情況惡化，昨日離世。

．本身患有嚴重慢性阻塞性肺病的男士，須要聞氧氣，7月27日其家人發現他暈倒，送到急症室時已沒有心跳、脈博，經快速測試後發現呈陽性，已轉介死因庭跟進。

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探病核酸檢測須由認可機構採樣 社區檢測中心可免費檢測

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏指，為減病毒入醫院的風險，8月1日起更新公院探訪人士的檢測，屆時要提供48小時內有效的核酸檢測陰性證明，探訪人士可自行選擇認可機構檢測，但必須是非自行採樣的鼻、咽合併檢測。她續指，探訪者亦可於社區檢測中心免費接受檢測。

臨終病人恩恤探訪可出示24小時快測陰性證明

至於臨終病人的恩恤探訪，她表示安排維持不變，須出示48小時內有效的核酸檢測，或24小時內的快速檢測證明。如探訪前提交快檢測證明，應在探訪後盡快接受核酸檢測，兩天內補回有關證明。假如在緊急情況探訪，未有檢測結果，應在探訪後盡快接受快速檢測。