漁護署列香港17大郊遊黑點　獅子山山頂、新娘潭、蚺蛇尖上榜

正值暑假，不少人熱愛遠足，但同時亦要注意安全！漁護署早前列出17個郊野公園高危地點，呼籲遠足人士應避免前往，有關地點曾發生致命及嚴重意外，當中有不少是熱門勝地，包括新娘潭瀑布、獅子山山頂、蚺蛇尖等。《香港01》羅列出部份上榜地點，行山客出發前應先留意。



城門郊野公園高危地點：大城石澗

城門郊野公園的大城石澗，位於城門水塘以北，屬九大石澗之一，由於水量充沛，過往不少行山客會到澗中消暑。不過，大城石澗位處山群之中，因而成為「集水區」，當下雨時，便有機會隨時變成山洪。過往曾有家庭行山時遇上大雨， 父子失足跌落山澗，最終父 親被洪水沖走，及後證實死亡。

獅子山郊野公園高危地點：獅子山山頂

獅子山山頂位於獅子山郊野公園，過去曾發生不少意外墮崖事件，例如曾有人被發現伏屍崖底，亦有人誤墮山崖被困，救出後已證實不治。有專家曾指，獅子山頭達500米高，路亦較崎嶇，而且山勢陡峭，故必須小心。

西貢東郊野公園高危地點：蚺蛇尖

蚺蛇尖山勢陡峭、地勢甚斜，一向被視為高難度路線，更是「香港三尖」之一。漁護署亦在該處設警告，指「往蚺蛇尖的山路非常艱險難行，為閣下安全着想，請勿前進。」在2018年，在飛行服務隊擔任飛行醫生15年的鍾浩然接受《香港01》訪問時曾表示，蚺蛇尖是意外黑點，更指：「我估計每個飛行醫生及護士都去過。」

西貢東郊野公園高危地點：四疊潭

西貢四疊潭為熱門「跳潭」地點，但現場並無救生員，加上水深不明，故過去發生多宗事故。翻查資料，四疊潭曾有男子為救女友，最終遇溺身亡，亦曾有17歲少年跳潭後，後腦撞到潭底石頭，送院不治。

西貢東郊野公園高危地點：燕子岩

燕子岩位於海岸邊陲，洞內常有蝙蝠集結，近年有不少人在附近「綑邊」沿海岸線行走。過去曾有行山客在燕子岩「綑邊」時，遭拍岸的巨浪捲走，搶救後不治。

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船灣東郊野公園高危地點：新娘潭瀑布

大埔新娘潭一向是遠足熱點，以瀑布聞名，不少人會特意爬上高處俯瞰瀑布，但山澗一帶長期濕滑，而且長有青苔，遊人容易失足跌倒。在2020年初，大埔新娘潭三日內發生兩宗行山人士墮崖意外，釀成一死一命危。

馬鞍山郊野公園高危地點：自殺崖

飛鵝山石崖俗稱自殺崖，該處為意外黑點，2021年至少有兩名行山客送命，其中24歲少女曾往自殺崖行山後失蹤，及後被發現掛屍峭壁罅隙，當場證實不治，引起全港關注；而在2017年，一名48歲女子與11名友人目標登上飛鵝山山頂，行經自殺崖時，因碎石跣腳墮下山崖約20米，傷勢嚴重，送院搶救後不治。

自殺崖位於飛鵝山南脊，地勢陡峭。（資料圖片／林振華攝）

其他高危郊遊黑點，可到到漁護署網站查詢。