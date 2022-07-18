混合免疫｜何栢良指可取消圍封強檢　劉宇隆指師生每日快測須維持

四名港大學者包括政府專家顧問袁國勇及孔繁毅等，日前提倡只要繼續推高疫苗接種率，在今年冬季前達至最佳保護的「混合免疫」，及放棄圍封強檢和學校每日快測。同是政府專家顧問的劉宇隆今（18日）於港台節目受訪時表示，學校每日快測在目前仍有必要性，尤其是幼稚園及小學，另要聚焦老弱婦孺群組，推高接種率。

港大感染及傳染病中心總監何栢良則指，第五波疫情高峰期半年內即9月前，是推行「混合免疫」的好時機，期間應推高疫苗接種，「慢慢軟著陸，等社會復常。」他又建議逐步放寬社交距離措施，例如食肆每枱限坐人數由8人放寬至12人，而學生每天快測安排則可維持至本學期完結，屆時再檢視學童接種數據決定下一步。



疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆。（資料圖片）

四名港大學者包括政府專家顧問袁國勇及孔繁毅等早前撰文，認為本港要在今年冬季前達至最佳保護的「混合免疫」，即透過低度傳播產生的自然感染，加上疫苗接種，帶來免疫，並提出放棄圍封強檢和學校每日快測，另應逐步放寬社交距離措施。

同是政府專家顧問的疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今日表示，本港經歷第五波後，不少市民已感染，但仍不排除二次感染風險，認為目前需防止疫情爆炸式上升，及調控精準抗疫，包括聚焦老弱婦孺群組打針，其中「婦」即是孕婦，現時已有數據支持孕婦接種後，同可保護胎兒。

劉宇隆：不能輕易停課 防疫措施要降低擾民程度

他認同毋須再收緊社交距離措施，以便讓社會及經濟復常，「民生無小事，唔好擾民。」

不過，由於會對學生身心帶來影響，他認為不能輕易停課，表明幼稚園及小學每日快測仍有其必要性，中學生是否仍需繼續，則可檢視數據後再作決定，並要做好通風，且繼續要戴口罩。至於圍封強檢方面，他指並非其專長範圍，但認為可結合醫管局數據，將擾民程度降至最低。

港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

何栢良：二次感染亦大幅度減重症

港大感染及傳染病中心總監何栢良隨後於同一節目表示，年初爆發第五波疫情，市民感染後三至六個月再感染的機會較細，即使二次感染，亦會大幅度減少重症，故需要把握時間，認為目前至9月是推行「混合免疫」的好時機，期間應推高疫苗接種，「慢慢軟著陸，等社會復常。」

他以新加坡為例，指當地正循對外開放及取消本土社交防疫措施方向而行，與此同時推高接種率，新加坡現時每日雖錄得近萬宗，但住院及重症率比例低，約佔總體0.02%至0.03%，即過去一個月約21萬宗感染中，重症及死亡個案約40至50宗。

混合免疫不等於躺平

何栢良認為，新加坡透過提升接種率，成功將疫情減至最低，甚至可全面復常。何栢良重申，接種疫苗是對市民影響最少、最持續可行方法，即使染疫，亦可減重症及死亡風險。他於商台受訪時則強調，「混合免疫」不等於「躺平」，指要評估社會是否能復常，要考慮疫苗接種水平和「混合免疫」的情況。

至於夏季是否適合進一步放寬社交距離措施，他認為，現時疫苗通行證仍然生效，若食肆做好通風措施，一檯八人抑或12人的風險分別不大。他同意可取消圍封強檢，因倘若本地感染相對活躍，大部分患者居家隔離，大廈污水檢測病毒量高是預期之內，「再做圍封都無咩意思。」

他又認為，學生每天做快測的措施可維持至本學期完結，因目前幼稚園及小學完成三針比例未夠高，故快測仍然有用，但隨著學生疫苗接種率提高，措施可以暫停。

現時經深圳灣口岸過關離境的旅客，須分別在本港及內地口岸接受核酸檢測，醫務衛生局長盧寵茂昨稱，把兩地檢測二合為一為當局研究方向之一。香港分子病理檢驗中心主任黃利寶於港台受訪時表示，本港口岸採用快速核酸檢測，內地則沿用傳統的核酸檢測，其靈敏度較高，但需時較長，採樣方法亦有分別，惟「一地兩檢」並非不可行，承辦商技術上可行，但他認為兩地政策要統一，甚或可研究在關口設置大型檢測設施可行性。