MIRROR演唱會︱資深幕後製作高層推算三大意外成因：或涉人為疏忽

一連十二場的mirror演唱會，在昨晚（28日）第四場表演發生嚴重事故，有從事主辧演唱會等幕後製作及統籌逾20年的資深製作人員形容事件罕見，過往在香港從未發生，估計意外成因或牽涉嚴重人為疏忽，包括連接巨型屏幕的威也夾未有繫緊、威也斷裂、演唱會進行期間曾經出現舞台機械工程改動等三大可能性，他慨嘆事件負面影響將席捲整個演藝界，「唔知會唔會好似霓虹招牌，樣樣工程都唔批，全部都唔留得，再無工程公司肯做。」



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涉事巨型屏幕估算約600公斤重 靠兩邊威也繫緊

有從事超過20年演唱會、舞台及劇界製作的資深幕後人員表示，涉事Led半透明屏幕長闊約4米乘4米，重達600公斤。根據現場提供的片段所見，屏幕垂直上升期間，其中一條威也率先鬆脫，另一條威也亦不堪負重同告脫落，組件由高空直砸其中一名舞蹈員頸上，在香港演唱會史上從未發生過如此嚴重的事故，不排除成因或牽涉人為疏忽。

他解釋，若要用威也繫緊Led屏幕垂直上升，必須先用威也纏在屏幕把手繞圈，再用威也夾夾緊繞圈位置，然後用類似登山扣的裝置扣緊兩者，事前亦要檢查威也有否出現肉眼可見的摺口或weak point（斷點），確保萬無一失後，經結構工程師檢測簽紙作實才可上馬，而屏幕垂直上升的流程既非涉及複雜機械工序，類似做法在演唱會界已經嘗試超過10年，一直未出現問題，故不排除在其中一個工序出現人為疏漏，導致意外發生。

憂事件影響整個演藝界：乜工程都唔批

他又稱，香港機械工程安全系數甚高，涉事屏幕600公斤重，按業界一般做法推算每邊威也必須至少承受1.5倍重力，即450公斤；再經結構工程師檢驗簽紙作實才能獲准使用，但現時演唱會界普遍存在判上判問題，由製作公司大判將各項工程「劏細」，再交予其他工程公司承包，而結構工程師安全檢驗往往交予分判商之手，「即係設計又係佢，檢驗安全的人又係佢請，好似場波球證同球員都係佢啲人咁。」另一個可能性是舞台機械工程曾在演唱會進行中途有所改動，改動後未交工程師再簽紙落實，便有機會構成安全隱患。

他指今次事件前所未見，業界關心舞蹈員傷勢之餘，估計未來有很大機會對舞台機械工程從嚴處理，審批的機電署或簽安全紙的結構工程師設下重重關卡，多方測試安全後才放行，不但令工程公司卻步「推job」，更擔心事件會影響舞台、演唱、話劇、音樂劇等整個演藝界，「唔知會唔會好似霓虹招牌，樣樣工程都唔批，全部都唔留得，再無工程公司肯做。」勢必令剛在疫情中復甦的藝術界，在製作上面對重重困難。