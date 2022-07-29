重提大欖郊園邊陲建屋　劉炳章稱行政主導可落實　環團憂開壞先例

財政司司長陳茂波在接受傳媒訪問時，重提郊野公園邊陲建屋，指大欖隧道西南面用地若建公營房屋，可提供3.5萬個單位，能縮短公屋輪候時間至5年內。

過去多度表態支持相關計劃、前長遠房屋策略督導委員會成員劉炳章，今早（29日）在港台節目重申，有關位置生態價值低，地理上鄰近3號幹線及錦上路港鐵站，形容建屋提案非常適當。他指，郊野公園修改劃界並不困難，認為現時政府行政主導下，只需一年半載便可落實。



至於長春社公共事務經理吳希文，則於相同節目持相反意見。吳指，大欖郊野公園為集水區，邊陲位置有荒廢但可修復的濕地及天然河溪。他憂慮，發展郊野公園的先例一開，將會後患無窮，批評政府不尊重民意。



劉炳章籲建面積500呎的公屋單位

劉炳章表示，2014年曾研究大欖郊野公園邊陲建屋的可行性，當時發現該位置生態價值低，並無松鼠或高生態價值植物，山坡並不陡峭；而地理上鄰近3號幹線及八鄉車廠，附近亦有錦上路港鐵站，故認為非常適當。他稱，陳茂波新提案具體，但建議該批公屋單位面積可改為500呎，提供約2.5萬個單位，「唔希望政府起埋啲100呎(面積)公屋。」

劉炳章續說，有關位置就算建3.5萬個單位亦綽綽有餘，目前公屋輪候冊上，有15萬個家庭及10萬單身人士輪候公屋。他續說，若當局能落實建屋計劃，期望主要提供可出售的公營房屋單位。他解釋，因本港貧富懸殊，出售單位則可達至財富增值，改善社會氣氛。

劉︰行政主導好多嘢都做得到

劉亦指，目前劃分郊野公園界線並不科學，過往幾任特首「大筆一劃」便可作增減，例如漁農署便有權力劃分範圍，更指大欖郊野公園曾有逾50公頃土地被劃作鏟泥區，其後才撥入郊野公園，因此強調郊野公園的範圍，並非不能改動。他亦以過渡房屋為例，認為只要政府有意願推行，一年半載便可落實，「你行政主導好多嘢都做得到。」

劉又指，所有政策需要獲得市民共識並不可行，指香港已有四成面積為郊野公園、兩成為綠化帶，強調須平衡發展及綠化。被問到市民擔心政府「試水溫」將開壞先例，他表示理解，但呼籲市民理性思考，「如果永遠咩都唔郁得，咁同填海一樣。」

長春社反駁並非無生態價值 憂先例一開後患無窮

吳希文則表示，過往經過多次討論，社會已達成共識不發展郊野公園，批評政府重提計劃不尊重民意，有如將一切推倒重來，對政府感到失望。他指，陳茂波提案涉及的面積，比數年前土地大辯論時提及的範圍更大，由當時的7,500個單位增至3.5萬個，擔心造成的生態破壞比想像更嚴重。

吳又質疑當局稱該位置無生態價值的說法，強調該處並非如倡議發展者想像般單一。吳指，大欖郊野公園邊陲既有已荒廢但可修復的濕地，亦有天然河溪，而整個郊野公園更被劃作集水區，認為建屋計劃對附近環境帶來巨大威脅。

政府早前已明言搵夠地建屋 吳希文︰點解今日又企出嚟話唔夠房屋？

吳亦憂慮，發展郊野公園的先例一開便後患無窮，例如過往的土地個案，若成功發展便會援引該例子證明可行，批評「唔係佢所謂形而上嘅概念。」他指，3號幹線發展時，因涉及公眾利益曾改劃郊野公園範圍，但政府早前已明言已有足夠土地解決需求，「點解今日又企出嚟話唔夠房屋，要搵郊野公園埋手？係有啲前後矛盾。」