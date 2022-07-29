MIRROR演唱會｜ITP員工認提供大屏幕　拒答涉安裝：啲嘢分好細

撰文：王潔恩 何瑞芬
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人氣男團MIRROR一連12場紅館演唱會連日發生意外，周四晚（28日）第四場開騷更突然有大屏幕墮下，壓傷兩名舞蹈員，其中一人傷勢嚴重。
《香港01》記者今早（29日）到演唱會負責視像器材的「In Technical Productions」（ITP）的母公司拍門，應門的員工向記者稱，該公司只提供器材，無其他資料可提供。至於被問到是否負責安裝，該員工則稱演唱會涉多部份，「啲嘢都分得好細，我都唔知可以點答你。」

根據演唱會謝幕時的屏幕片尾顯示，今次舞台機械、舞台工程和視像器材提供，分別外判予「協興隆舞台工程」、「菱藝廣告製作」，以及「In Technical Productions」（ITP）三間公司。當中負責視像器材的ITP，是創業板上市公司 ITP Holdings Limited（上市編號8446）的全資附屬公司。至於菱藝廣告則已發聲明，否認與屏幕工程有關。

ITP員工︰無任何資料可提供

記者今早到訪ITP公司，多次敲門及按鐘後，終有一名員工應門。該員工指，負責人現時不在公司，被問及他們是否負責演唱會的大屏幕，他未有正面回應，僅稱他們只提供器材，並無任何資料可提供。

拒答是否負責安裝　員工：啲嘢分得好細　唔知點答你

至於他們是否同時負責屏幕安裝工程，該員工指，整個演唱會涉很多部份，「啲嘢都分得好細，我都唔知可以點答你」又強調他們只是後勤，故不清楚，亦著記者不要留下卡片。

《香港01》昨晚在意外發生後，曾嘗試進入負責視像器材的ITP網頁，惟網站一度無瀏覽，至午夜網頁才回復正常。根據官網資料，ITP是「香港本地的視像顯示解決方案供應商」，專門為香港、澳門及內地舉行的流行音樂演唱會、企業活動及各展覽會提供視像器材支援，過往亦曾參與香港、台灣、南韓及內地知名藝人的大型流行音樂會，世界巡迴演唱會及音樂頒獎典禮。

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MIRROR演唱會意外關鍵涉事工程公司是哪間？

創業板上市公司In Technical Productions員工承認提供MIRROR演唱會的大屏幕器材...按此看更多詳情

MIRROR演唱會安裝大屏幕的公司是哪間？

舞台機械、舞台工程和視像器材提供，分別外判予「協興隆舞台工程」、「菱藝廣告製作」...按此看詳情

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