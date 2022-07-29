賢學思政4成員擺街站涉發仇恨言論　呼籲對抗當權者　認煽動候判

「賢學思政」前召集人王逸戰、前秘書長陳枳森、前發言人黃沅琳和朱慧盈，涉7次攞街站時，發放大量煽動仇恨政府及煽動顛覆國家政權的訊息，包括呼籲他人對抗當權者，揭竿而起，建立香港民族，和煽動勿安裝和使用安心出行等。四人被控1項《國安法》「串謀煽動他人實施顛覆國家政權」，今(29日）在區域法院認罪，案件押後至9月24日，進行求情和判刑。而早前獲批保釋的朱慧盈，亦被撤銷保釋，4人還柙看管。



4名被告依次為：王逸戰（21歲）、陳枳森（21歲）、朱慧盈（19歲）和黃沅琳（20歲）。

控罪指，他們於2020年10月25日至2021年6月16日期間，在香港和其他人串謀，煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以下以武力、威脅使用武力或者其他非法手段旨在顛覆國家政權行為，即：（1）推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度（2）推翻中華人民共和國中央政權機關或者香港特別行政區政權機關。

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賢學思政是宣揚政治立場的組織

案情指，「賢學思政」於2020年5月成立，以宣揚政治立場。首次被告為「賢學思政」的召集人和秘書長，第三及第四被告人則是發言人。控方指案發期間，「賢學思政」7次在沙田港鐵站外、西洋菜南街及豉油街一帶和銅鑼灣港鐵站外等擺街站，四名被告或為講者，或作簡短發言，或協助設置和管理街站。

擺街站煽動對抗當權者

被告在擺街站時煽動他人對抗當權者，聲援「12 港人」和被法庭判監的示威者，亦曾呼籲他人反抗疫情防控措施。他們又曾在公開發言中，著他人參與抗爭，對抗現有當權者，又指抗爭不會是一場傳統社會運動，而是以「揭竿而起」、「革命」和「戰爭」的形式進行。抗爭會持續，直至香港重光和現有當權者被推翻。

賢學思政4名成員在灣仔區域法院承認煽動罪。(資料圖片)

為建立香港民族作準備

他們煽動他人裝備自己，訴諸暴力和建立香港民族，並著他人為此作準備。首被告稱「賢學思政」會開辦讀書班和拳擊班，為未來做好準備。

部份被告曾叫光時口號

首被告、第三及第四被告人亦曾帶領公眾叫喊口號「光復香港，時代革命」。此外，第三被告人曾煽動公眾勿安裝或使用「安心出行」程式，和進入指定處所時提供虛假資料，令當局難以追蹤感染源頭。四名被告於2021年9月被捕。

外號「第二代美國隊長」馬俊文涉多次高呼「光時」和港獨口號等，被衣定煽動他人分裂國家罪成，判囚5年9個月。（資料圖片）

辯方求待國安法上訴案裁決才判刑

辯方指，由於上訴庭將於本年9月5日，就一宗《國安法》案件頒發判辭，因此望把本案押後至9月24日。資料顯示，「第二代美國隊長」馬俊文涉多次高呼「光時」和港獨口號等，被衣定煽動他人分裂國家罪成，判囚5年9個月。上訴庭早前審理馬就刑期的上訴，現正等候裁決。

案件編號：DCCC984/2021