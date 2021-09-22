警方國安處再拘賢學思政黃沅琳　涉串謀煽動顛覆國家政權罪

警方國安處繼周一（20日）就賢學思政3名成員，包括20歲王逸戰、18歲朱慧盈及20歲秘書長陳枳森，涉嫌串謀煽動顛覆國家政權罪作出拘捕後，事隔兩日，人員今日（22日）在旺角區再以同樣罪名，拘捕賢學思政另一成員黃沅琳，她正被扣留調查。



黃沅琳（中）涉串謀煽動顛覆國家政權罪被捕。（資料圖片）

被捕19歲的黃沅琳，為賢學思政發言人，亦是理大學生會外務秘書。今日警方拘捕她，是就周一賢學思政拘捕行動的延續。消息稱，黃沅琳亦是國安處拘捕目標，但當日警方未能找到她，於是發出通緝令。至今日凌晨，黃沅琳到旺角警署自首被捕。她涉嫌違反《香港國安法》的第22及23條「串謀煽動他人實施顛覆國家政權」罪，正被扣查。警方稱行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

賢學思政王逸戰、朱慧盈及陳枳森周一被捕（下圖）

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賢學思政召集人王逸戰、前秘書長陳枳森及前發言人朱慧盈，周一遭警方國安處人員拘捕後，已被控以串謀煽動他人實施顛覆國家政權罪，案件昨（21日）午在西九龍法院提堂，並押後至11月3日再訊，將轉介區域法院審理，國安法指定裁判官蘇文隆拒絕讓3名被告保釋，全部期間需還柙。

三被告昨被押至西九龍法院（下圖）