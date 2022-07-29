MIRROR演唱會｜歌迷目擊意外回家不敢搭𨋢　徹夜失眠憂患上PTSD

人氣男團MIRROR昨晚第四場紅館演唱會，有大型屏幕突然墮下，壓傷兩名舞蹈員。當時有兩名坐在黃區及藍區的歌迷，於今早（29日）在商台節目《在晴朗的一天出發》講述事發時情況，指看到大型屏幕向一側傾斜時，已心知不妙。歌迷更稱，目擊事故後回家時不敢搭𨋢，甚至整夜無眠，擔心患上創傷後遺症(PTSD)，「同朋友講發生咩事，先開始識得流眼淚。」



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事故發生位置靠近觀眾席黃區

歌迷覃小姐昨晚所在的黃區，由於較接近意外的位置，故比其他觀眾席，更能目擊整個過程發生。她表示，事故發生時，Edan（呂爵安）及Anson Lo（盧瀚霆），正走向斜角處的觀眾台準備唱快歌，歌迷開始發出歡呼聲，部份則相信為呼叫聲，因當時大型屏幕突然傾斜及鋼索鬆脫，下一秒已急速墮下，直接壓在舞蹈員身上。

Edan衝向傷者被工作人員拉走

覃指，在事故發生後，台上其他人立即奔向傷者協助，Edan所在的位置較接近傷者，亦衝去幫忙托起大型屏幕，但隨即被工作人員拉至後台，而兩名傷者則躺在台上不動。她形容目睹事故發生時感到自己腳軟。

始終咁嚴重嘅意外，有兩個舞蹈員見到完全唔郁得。你就知個嚴重性真係好大，真係講唔到任何嘢，只能夠不斷問︰點解會咁㗎？點解會發生啲咁嘅事？ 歌迷覃小姐

演唱會連日發生意外 歌迷︰好驚佢哋叉錯腳

覃指，該大型屏幕的功能，包括上下移動及自轉，讓歌迷得以欣賞不同角度，故大型屏幕向一側傾斜時已心知不妙。她並提到演唱會舉行前，舞蹈員曾在IG投訴舞台的安全性，加上近日新聞亦報道演唱會發生多次意外，因此每當舞台升起或轉場換人時，均感到非常擔心，「好驚佢哋叉錯腳或者會有乜嘢事。」

覃強調，歌迷僅希望欣賞安全的表演，並用心享受期待已久的演唱會，現時除了擔心舞蹈員的傷勢外，亦擔心表演者的情緒。

真係寧願企喺度跳舞，揮下手，我哋歌迷已經好開心，邊個受傷我哋都好唔安樂。 歌迷覃小姐

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坐在藍區的梁小姐則表示，事故發生後一直回不過神，亦因大型屏幕的鋼索，與升降機的原理相近，因此昨晚回家時入𨋢前都感到恐懼。回家後亦下意識逃避朋友轉發的事故影片，擔心自己患上創傷後遺症，更整夜無眠。「真係去到有感覺呢，可能係返到自己屋企附近，同朋友講發生咩事，先開始識得流眼淚。

梁指，大型屏幕墮下後，大會未有公布情況卻立即關燈，歌迷在5秒後已站起高叫開燈，持續約1分鐘後才亮起暗燈，再在1分鐘後才亮起全場燈光，同時場內廣播提醒觀眾有秩序離場，並有救護人員攜帶急救包衝至台上。其後MIRROR經理人花姐亦上台講解情況。

受傷舞蹈員Mo是「MIRROR第13人」

梁稱，當時不少歌迷情緒激動，更有「神徒」（Anson Lo的歌迷）蹲在地上痛哭，「見到佢哋著住神徒嘅衫，熟少少都知阿Mo同教主嘅關係。」她解釋，舞蹈員Mo出現在Anson Lo每個作品，甚至亦出演其他成員如姜濤的作品，形容他是「MIRROR第13人」及「MIRROR御用舞蹈員」。