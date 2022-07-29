8.11尖沙咀衝突　7被告暴動罪成　社工被告或到場勸人離開脫罪

2019年8月11日反修例運動期間，有示威者包圍尖沙咀警署，有人向警署汽油彈，一名警員因此二級燒傷。其中8名被捕的男子否認暴動罪受審。區域法院法官王詩麗今（29日）裁決時，不能排除其中一名任職社工的被告，到案發現場勸籲青少年離開，遂裁決他罪脫。至於另外7名被告，則被裁定罪名成立，還押至下月判刑。



1被告潛逃另有2人認罪

本案原涉11名被告，分別為：李穎淇(30歲)、17歲男生、廖偉明(28歲)、莊嘉灝(27歲)、羅樂文(24歲)、聶家寶(27歲)、黃千溥(24歲)、羅後成(21歲)、蕭呈希(25歲)、潘冠雄(28歲)和羅漢銘(25歲)。第五名被告羅樂文在審訊前離境，沒有到庭應訊。首被告李穎淇和第六被告聶家寶則承認控罪。至於餘下8名被告，除第9被告蕭呈希外，其他被告都罪成。

案件原本有11名被告，1人潛逃，2人認罪，1人脫罪，餘下7人審訊後被裁定罪成。(資料圖片)

全部被告被控於2019年8月11日在尖沙咀柯士甸道及堪富利士道之間的彌敦道，與他人參與暴動。第11被告羅漢銘另控1項無牌管有槍械或彈藥罪，指他管有9粒使用過的催淚彈殼。

社工或到場勸籲青少年離開

法官裁決時指，考慮任職社工的第9被告在案發時非黑色衫褲，在警員要求下沒有再掙扎等，不能排除他到場勸籲青少年離開。法官指雖然被告行為可疑，但因疑點利益歸於被告，裁定被告罪名不成立。惟法官認為，社工在兵荒馬亂的時才作勸籲工作，其成效利弊值得商榷。第9被告被告被裁定罪脫後，有旁聽人士拍手，法官隨即喝止，強調法庭非拍手的地方，亦非紅館，聆訊要在莊嚴下進行。

2019年8月11日的衝突中，尖沙咀警署成為目標，警方傍晚驅散時拘捕多人。(詳看下圖)

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餘下7被告身上裝備如戰服

餘下7名被告，法官指他們案發時有足夠時間離開，但仍在現場逗留。法官更指，如第三被告有安全帽、口罩和其他裝備等，猶如戰服，隨時和警員對抗，除各人的裝備外，又認為他們有意圖參與，最終裁定他們暴動罪成，第11被告亦無牌管有槍械或彈藥亦罪成。

法官為案發時14歲的次被告索取教導所報告，並把案件押後至8月6日求情，並於同月19日判刑。法官並表明，案中有人向警署掟汽油彈，有一定嚴重性。

案件編號：DCCC336、337/2020