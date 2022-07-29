動漫節｜大會推裝扮指引限太暴露　愛好者添置道具拍照時遮心口

一連5日動漫節今日開纙，今年新增衣着指引，大會要求Cosplayer打扮勿太暴露，建議勿露胸部下側，亦建議當露出太多腿部要穿絲襪等。

今日仍有不少角色扮演愛好者(Coser)，悉心打扮入場。其中扮演動漫女僕角色的愛好者「閃閃」表示，角色扮演時會以還原角色為首要考慮因素，因應大會的新規則，今日特別帶備道具入場，在拍照時遮掩心口位置；另有愛好者表示，在添置服裝時，已因應大會新要求，多加上一兩塊布，或帶備外套需要時穿上。



▼7.29 第23屆動漫節開鑼▼



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連續三年到動漫節參與角色扮演的「閃閃」表示，大會新指引並無影響到她的扮演，即使今日扮演的角色較性感，自己亦已做好打底。她說，今日亦帶備角色的一隻餐盤作道具，可於拍照時遮掩心口。

閃閃又說，不過有本來打算Cosplay兔女郎的朋友，則因大會限制多，難再扮演喜愛的角色，而拒絕參加今年動漫節。她續說，在Cosplay圈子中，過往有人因裝扮太暴露，而令外界誤認為Cosplay活動是「以露為主」。她認為，大會的新指引或有助修正風氣，回復以還原角色為主的活動。

另一愛好者許小姐則表示，角色扮演時以盡量還原角色最為重要。她稱，自己不會選擇過份暴露的角色。她又提到有朋友會預備外套，如被工作人員勸喻會穿上，但都不會特別去改動服飾，遷就大會的裝扮建議。

至於愛好者梁先生則扮演成瘟疫醫生，與時並進手持安心出行二維碼作道具。他提到有朋友的確因大會的新指引，cosplay的尺度因而收斂。

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Rosario今年第一次扮演動漫角色參與動漫節，扮演的角色為《鬼滅之刃》的嘴平伊之助，該男性角色需露出上身。對於大會的新指引，他興幸自己是男性，大會對男性上身無未有限制，「我著咗件衫，咪唔係嘴平伊之助」。

另一愛好者梁先生與朋友花了約二千元，從外國購入六套Among Us角色的衣服。他表示，他們的Cosplay絕對合乎大會指引，亦很尊重大會的規則。