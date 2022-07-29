疫情｜新增351宗學校呈報 皇仁書院三名學生染疫 4C班停課一周
撰文：林澤鋒
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香港疫情連續第九日單日破4000宗，今日（29日）有4,884宗新增確診。衞生防護中心公布，今日有351宗學校呈報個案，涉及290間學校，而有3間學校個別班級停課一周，包括灣仔皇仁書院、九龍城五旬節中學及屯門聖公會青山聖彼得堂山景邨幼稚園 。
新增學呈報涉302名學生及49名教職員
衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日錄得351宗學校呈報個案，涉及290間學校的302名學生及49名教職員，而過去7日有161間學校有2宗以上的確診個案。張竹君指，3間學校在過去7天出現2宗或以上個案，當局建議以下三間學校涉事班別停課一周：
1)五旬節中學(九龍城)： 4A班有20學生，3人確診
2)皇仁書院(灣仔)：4C班有28學生，3人確診
3)屯門聖公會青山聖彼得堂山景邨幼稚園：K3A班有26學生，3人確診
▼7月25日 機場返港人士等候乘搭專車往檢疫酒店▼
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松齡保德護老中心6名院友及員工確診
院舍個案方面，衞生防護中心收到四間院舍報告有個案，當中有密切接觸者要檢疫，涉及 兩間老人院及兩間殘疾院舍。當中，香港基督教女青年會雲華護理安老苑一名院友確診，五院友須檢疫，而松齡保德護老中心有一院友及五名工作人員中招，六名院友及十名工作人員檢疫。
▼7月19日起強制檢測公告▼
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