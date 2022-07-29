MIRROR演唱會｜阿Mo父母抵港准赴院探望　張竹君：恩恤安排一向有

撰文：石國威
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MIRROR演唱會發生大屏幕墮下駭人意外，舞蹈員阿Mo（李啟言）等兩名Dancer被壓傷，阿Mo情況嚴重，頸椎爆裂，正在伊利沙伯醫院接受第二次手術。據悉，阿Mo在加拿大多倫多的父母將趕返香港探望兒子，外界關注回港檢疫安排會否阻礙阿Mo父母趕到醫院時間。

醫務衞生局今午（29日）表示，根據現行措施，衞生署獲授權人員可以在特定情況下，批准受檢疫人士暫時離開檢疫地點，探望危重親屬，而據該局與相關人士了解，傷者家屬已順利預約指定檢疫酒店房間，局方會盡力提供協助，讓家屬在抵港完成必須的入境檢疫程序後，盡快到醫院探望傷者。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在疫情記者會稱，一向有類似恩恤安排，在外地人士如在港家人有緊急情況，飛抵香港後，當局一向都有協助。

▼7月28日MIRROR演唱會第四場發生嚴重意外▼

阿Mo第二次手術料今晚完成

據了解，阿Mo檢查發現除有腦出血外，亦壓傷了第四節頸椎，致頸椎爆裂骨折，脊髓神經線受損，引致身體癱瘓，需通宵做手術包括修補受損頸椎。雖然第一次手術今早已完成，但仍有待後續手術及治療，而阿Mo今早約11時半開始再接受大手術，預計手術要做7至8小時，至今晚才結束。

阿Mo在加拿大父母周六將返香港

同時，有教友在社交媒體指，阿Mo在加拿大多倫多的父親李盛林牧師，將與阿Mo母親於明晚 （周六早上） 前往香港，由於他們非常擔心兒子，故亦懇請教友代禱。

▼7月28日MIRROR演唱會嚴重意外　舞蹈員阿Mo被壓傷▼

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家屬已預約指定檢疫酒店　抵港後須完成必須入境檢疫

醫務衞生局今牛午回應稱，據該局與相關人士了解，傷者家屬已順利預約指定檢疫酒店房間，局方會盡力提供協助，讓家屬在抵港完成必須的入境檢疫程序後，盡快到醫院探望傷者。

醫衞局：盡力協助家屬盡快到醫院

至於檢疫安排，醫衞局指根據現行措施，衞生署的獲授權人員可以在特定情況下，批准受檢疫人士暫時離開檢疫地點，探望危重的親屬。

今日（29日）凌晨，MakerVille行政總裁魯庭暉在醫院外鞠躬致歉，他指阿Mo留醫ICU，幸仍清醒；另1名傷者張梓峯則受輕傷，會全力協助傷者家人，提供需要協助，他提到：「阿Mo而家喺ICU，佢清醒嘅，佢可以同醫生溝通，正做一系列檢查，再check真啲。」

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