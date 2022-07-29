MIRROR演唱會｜屏幕突然墮下　工程師解構可能一個原因肇禍

男團MIRROR昨晚（28日）第四場紅館演唱會，中途一部大型屏幕突然墮下，壓傷兩名舞蹈員。香港工程師學會機械、輪機、造船及化工分部代表司徒家成指出，場館內安裝這類屏幕，通常在安裝後會要求工程師到場檢測及測試，並簽發證明書；惟往後每日運作前的檢測則由場地或製作團隊的認可界別人士負責。他指當局調查時，如發現鋼索是被扯斷、或鋼索間的鋼欖碼有走位，無固定好，事故或與每日檢測不足出現紕漏有關。



▼MIRROR演唱會第四場發生嚴重事故▼



場內安裝屏幕須有工程師簽發證明書

香港工程師學會機械、輪機、造船及化工分部代表司徒家成表示，康文署場地內安裝屏幕，須有工程師到場檢測及測試，並簽發可以運作證明書屬慣常做法。工程師通常會在安裝完成後到場檢測及測試相關裝置的運作，期間會檢視裝置的負重及平衡、吊索是否固定、連接鋼索的鋼欖碼有否鬆開等；並在確定運作正常及安全後，簽發可以運作證明書。

日常檢測由場地人員或製作團隊負責

但他提到，工程師通常只到場一次，在簽發證明書後，會交由場地人員或製作團隊每日進行一次檢測及調節，確定裝置每日的狀況，並須簽名紀錄作實。至於今次事故中的大型屏幕，到底是由場地工作人員負責檢測，還是製作團隊負責，他表明要視乎相關器材由誰提供，「即係屋內有部電視機，如果業主提供，你係租客，有問題就搵業主。」他續指，相信租用場地的合約中會有列明。

工程師司徒家成。 （資料圖片/鄧栢良攝）

司徒家成又提到，現時科技先進，工程師在檢查時，也需留意屏幕是否有載入程式，以及相關程式有無出錯。他解釋，如屏幕原本應該升高一呎，但程式有誤，預設升高一呎一吋，就有機會扯斷鋼索。他補充，如果屏幕升降是與程式相連，工程師到場時也會檢查，往後檢查同樣交由場地或製作團隊負責。

料鋼索老化致事故機會低

就今次事件，司徒家成指當局調查如發現鋼索是被扯斷、或鋼索間的鋼欖碼有走位，並無固定好，相信或與每日檢測出現紕漏有關。問到會否有機會是鋼索老化，他回應指通常新裝置都會用上新的鋼索，估計事故因這個原因發生的可能性較低。

加安全索或在屏幕外加裝框架較穩固

他續指，以兩條鋼索吊起屏幕，做法上無大問題，但前提是要確保鋼欖碼「索得緊」，也要確保吊起時兩邊鋼索的平衡，也認為若然在屏幕加裝安全索，保障屏幕跌落都不會直墜地面會較好，但礙於現時法例無相關要求，工程師在檢測時也很難說服製作團隊要加裝。他又建議，可以考慮在屏幕外加裝框架，欲鋼索吊起框架會較為穩固。