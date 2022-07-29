MIRROR演唱會｜製作承辦商藝能拒答意外　協興隆舞台工程無人應門

MIRROR演唱會發生大屏幕墮下駭人意外，舞蹈員阿Mo（李啟言）在內的兩名Dancer被壓傷，阿Mo情況嚴重。MIRROR演唱會主辦單位大國文化及MakerVille今早（29日）發聲明稱會與演唱會製作承辦商藝能工程及分判商會面，包括協興隆舞台工程及菱藝廣告製作。



《香港01》記者今午到藝能工程辦公室查詢，惟藝能員工不斷耍手且不願開門，致電亦遭掛線。至於負責演唱會機械工程的協興隆舞台工程，其公司註冊處所登記的三個地址均無人應門，其中位於火炭的辦公室，樓層封鎖，無法一探究竟。



大國文化及MakerVille今早發聲明稱會與演唱會製作承辦商藝能工程及分判商會面，根據演唱會謝幕時的屏幕片尾顯示，今次舞台機械、舞台工程和視像器材提供，分別外判予協興隆舞台工程、菱藝廣告製作及「In Technical Productions」（ITP）三間公司。

當中負責視像器材的ITP公司辦公司，今早職員回應《香港01》記者查詢，認為演唱會提供器材，但拒回應是否涉及安裝工程；至於「菱藝廣告」已發聲明，否認與屏幕工程有關。

藝能工程曾有員工到大門 耍手離去拒開門

今午，記者到訪承辦商藝能工程的辦公室，其辦公室外門牌有多家公司名稱，包括藝能工程、其姊妹公司藝能特高、特高娛樂製作等。記者按下門口對講機後，有兩名員工曾到大門。

記者表明欲找藝能工程，惟對方只是不斷耍手，並疑示意聽不清楚，然後離去，過程中一直未有開門。其後記者再多次嘗試利用門口對講機欲與藝能工程通話，但一直未獲接聽，更被掛線。

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協興隆三註冊地址無人應門 火炭辦公室𨋢口已落閘

記者又根據公司註冊處資料，找到負責演唱會機械工程的協興隆舞台工程三個辦公室地址，其中位於火炭的辦公室，同時是其母公司中建富通辦公室，記者乘電梯到該公司樓層，發現𨋢口已落閘謝客，記者亦無法踏出電梯。

至於元朗的辦公室已人去樓空，「水牌」不見其公司名字，有附近貨倉職員稱該公司已搬離上址超過一年。至於錦田地址則為一幢住宅，無人應門，附近街坊亦稱不知情。

藝能工程為龍頭大判 在演唱會界活躍逾30年

藝能工程為業界「龍頭大判」，根據其網站介紹，該公司在演唱會行業發展超過30年，現為香港最大的演唱會製作、舞美策劃及項目管理綜合演出製作公司，同時為大中華地區少數能承包大型巡迴演唱會項目的公司之一，過去曾舉辦無數場成功的演出，包括小型音樂會、中型室內演唱會及大型戶外音樂節，甚至跨國巡迴演出。

▼MIRROR演唱會第四場發生嚴重事故▼



協興隆母公司中建富通 麥浚龍父任主席

協興隆舞台工程母公司中建富通為上市公司，上市編號0138。翻查集團去年年報，中建富通於2016年7月收購協興隆的控股權益。而中建富通主席及大股東為藝人麥浚龍父親麥紹棠。

至於協興隆舞台工程創辦人及董事總經理區家鑫，同時為中建富通的高級管理層。資料顯示，協興隆主要為香港、內地、澳門及東南亞的現場流行曲演唱會及其他活動提供舞台機械工程服務，區家鑫主要負責協興隆的舞台金屬建造及工程業務之策略發展，並監察該公司的業務營運及財務表現，並稱區在表演舞台設計、金屬建造工程及工程服務方面擁有超過34年的經驗。