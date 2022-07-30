MIRROR演唱會｜政府小組需數周搜證　楊潤雄籲歌手暫靜態站著唱歌

人氣男團MIRROR本周四（（28日）第四場紅館演唱會，有大型屏幕突然墮下，壓傷兩名舞蹈員。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今早（30日）於商台節目《政經星期六》表示，康文署助理署長已成立小組，將於下周初開會，全面審視問題，並邀請工程師學會專家協助調查，但法律搜證需時，相信需時數周。



楊亦指，在調查報告完成前，建議接下來的演出，改為佈置簡單的靜態表演，例如僅依靠燈光舉辦演唱會，「企喺度或者坐喺度唱歌」。他亦指，根據過去多年的運作，可證明由租賃方聘請合資格工程師認證，為值得信賴的制度。



調查小組邀工程師學會專家協助

楊潤雄表示，昨日與同事於意外現場視察，發現大型屏幕的兩條綱索，分別斷裂及鬆脫。他指，由於大型屏幕可升降移動，因此需詳細分析原因，例如綱索的物料，操作或設計等問題，以避免同樣事故發生。康文署助理署長已成立小組，將於下周初開會，全面審視問題，並邀請工程師學會專家協助調查。但他指，法律搜證需時，先從技術層面調查原因，例如試驗金屬、檢查鬆脫位置等，相信需時數周。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄。（資料圖片／張浩維攝）

租賃方聘請合資格工程師認證值得信賴

除了硬件問題外，楊亦透露會檢視制度問題，例如提高工程專業人士的資格，或改由政府提供相關人士審批。他強調，先針對重點問題，若發現專業人士失職，屆時則需追究。但相信，根據過去多年的運作，可證明由租賃方聘請合資格工程師認證，為值得信賴的制度。「如果唔係專業人士出問題，咁就唔關邊個請嘅問題。唔想因為社會討論，抹殺咗重點。」

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接受演出為佈置簡單的靜態表演

惟MIRROR演唱會後，紅館接續亦有其他表演，包括歌手林家謙及周國賢。楊表示，將聯絡租用方討論安全性，因此在調查報告完成前，只維持有限度表演，可接受演出為佈置簡單的靜態表演，例如需關閉花巧的舞台設計，依靠燈光舉辦演唱會，建議歌手「企喺度或者坐喺度唱歌」。但他亦強調「唔可以業界停晒等報告。」至於文化中心的樂團演出，由於位置固定，故不必擔心可繼續舉行。