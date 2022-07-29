MIRROR演唱會｜阿Mo第二次手術達8小時　未確定能否恢復活動能力

撰文：林穎嫺
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MIRROR演唱會一部大型屏幕墮下，壓傷兩名舞蹈員，其中一名Dancer傷勢嚴重，為女團COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）的男朋友李啟言（阿Mo）。據了解，阿Mo頭部及頸部重創，腦出血及頸椎第四節爆裂骨折，最壞情況可致頸部以下癱瘓。阿Mo意外已接受一次手術，第二次手術今早開始，長達8小時至今晚約7時半左右完成，消息指，阿Mo手術後情況仍然嚴重，暫未有大改善，能否恢復活動能力尚需時間了解。

頸椎第四節爆裂四肢癱瘓　第二次手術晚上完成情況仍嚴重

據了解，在伊利沙伯醫院留醫的李啟言（阿Mo）頭部及頸部重創，有腦出血及頸椎第四節爆裂骨折，四肢癱瘓。他昨晚夜已通宵進行過一次手術，包括修補受損的頸椎骨骼，至今早11時半再接受第二次大手術，手術至晚上7時半完成，惟其情況仍未有大改善，傷勢依然嚴重，能否恢復活動能力言之尚早。

意外後首次手術修補受損頸椎

消息指，阿Mo昨夜送院時，雖然可以自主呼吸及與醫生溝通，但傷勢嚴重，手腳不能活動，頭部及頸部均受傷，檢查發現除有腦出血外，亦壓傷了第四節頸椎，致頸椎爆裂骨折，脊髓神經線受損，引致身體癱瘓，需通宵做手術包括修補受損頸椎。

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消息又提到，第四節頸椎影響手腳活動，如脊髓神經線斷裂受損嚴重、未能復完，最懷的情況不僅下半身癱瘓，有可能連手部活動能力亦喪失，而這類傷患因要等待神經線復完，故傷者一般都要面對漫長的康復之路。

MIRROR演唱會意外在周四（28日）晚上發生，主辦單位之一的MakerVille行政總裁魯庭暉周五（29日）凌晨才到醫院，他了解兩位傷者情況後，會見傳媒，並鞠躬致歉。

他透露，阿Mo留醫ICU，幸仍清醒；另1名傷者張梓峯則受輕傷，會全力協助傷者家人，提供需要協助，他提到：「阿Mo而家喺ICU，佢清醒嘅，佢可以同醫生溝通，正做一系列檢查，再check真啲。」

其中一名傷者是COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）的男朋友李啟言（阿Mo）（IG：@MOMO.LKY）
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